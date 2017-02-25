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Московский листок

Наши Южные Курилы в опасности!

Опубликовано 25.02.2017 автором Юрий Скурлатов в разделе комментариев 1

япония курилы
Наши Южные Курилы в опасности!

Вчера российский министр обороны Сергей Шойгу, выступая в ГосДуме РФ, сообщил, что в этом году на Курилах будет развернута дивизия российских Вооруженных Сил. Но не бейте в литавры! В РФ компрадорская политика доминирует над национальной обороной, и дислокация дивизии на Курильских островах (каких? - на Южных Курилах или не на них?) может быть затеяна для успокоения и отвлечения российского общественного мнения в преддверии заключения 14 марта национал-предательского соглашения о "совместном освоении", то есть о затаскивании японцев на наши острова, которые в Токио называют своими "северными территориями", якобы незаконно отторгнутыми Советским Союзом после безоговорочной капитуляции Японии в 1945 году.

Напомню ещё и ещё раз, что японский парламент в 2009 году официально провозгласил японский суверенитет над этими "северными территориями", а неделю назад японский премьер Синдзо Абэ в ходе государственного визита в Вашингтон к новоизбранному президенту Дональду Трампу принял план усиления военного присутствия США в Японии. Да и санкций против России не торопится отменять Япония. А острова сказочно богатые! Сторонники передать их японцам под компрадор-предательским соусом "совместного освоения" уверяют, что не хотят быть собаками на сене, и если, мол, сами не можем распорядиться, то пусть хоть японцы похозяйничают, и нам тогда кое-что обломится, к тому же Япония может вложиться в создание инфраструктуры для вывоза сырья из России (нефти, газа, леса, рыбы и т.д. и т.п.).

Мы же в Комитете национального прорыва требуем - вместо того, чтобы сдавать Южные Курилы японцам, передайте их в концессию Народному акционерному обществу "Курильские острова", и мы, не заимствуя ни копейки из бюджета, в кратчайший срок превратим их в витрину процветаия и плацдарм влияния России в перспективнейшей Тихоокеанско-Дальневосточной зоне. Ведь именно так пару-тройку лет назад поступили египтяне, которые распространили акции среди египетских физических и юридических лиц и ударно воздвигли параллельную ветку Суэцкого канала и ныне живут на дивиденды от её эксплуатации. Чем же мы, русские, хуже египтян? Или ленивее их?

Разумеется, правящая компрадорщина заведомо не будет взращивать собственного естественного могильщика - нацеленные на модернизацию национальные силы. Но требование концессии сильнее предательского "совместного освоения", что на самом деле есть ниточка, за которую японцы вытянут признание фактического "японского суверенитета" над Южными Курилами (по-ихнему - "северными территориями", над которыми они уже формально провозгласили свой суверенитет). И при таком раскладе сам факт переговоров о затаскивании японцев на Южные Курилы есть акт государственной измены. Кто возразит? И виляния РФ по не существующему, с точки зрения национальных интересов России, однако назойливо навязываемому японской стороной южнокурильскому "территоиральному вопросу" - трактуются в Японии как свидетельство русской слабости.

Отсюда - такая наглая уже сейчас, до подписания Путиным и Абэ межгосударственного договора (Абэ собирается прибыть в Москву в апреле, а 14 марта стороны намерены в Токио согласовать конкретные позиции и детали), - японская реакция то на русские наименования малых островов Южных Курил, то на слова Шойгу о размещении дивизии на Курилах. К сожалению, подобная недопустимая наглость спровоцирована продолжающейся компрадор-козыревщиной.

Дипломатическая спецоперация сдачи Южным курил японцам под "совместное освоение" ради заключения с Японией какого-то "мирного договора" и прочих фантиков идёт полным ходом, но надо сказать, что обнаруживается все больше значимых граждан-патриотов, возмущающихся происходящим. Спецоперация проводится втихаря, ни слова о ней не услышите в ежедневных ток-шоу на федеральных телеканалах, ни один депутат всех фракций ГосДумы не вякнет с запросом или вопросом, а нам под надуманными предлогами отказывают в проведении митингов и пикетов "Против притязаний Японии на Южные Курилы". До 14 марта осталось мало дней, необходимо действовать активнее.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!TOBOG-KLOPOVDAVIT!!!&& написал 25.02.2017 00:27
" уверяют, что не хотят быть собаками на сене, и если, мол, сами не можем распорядиться, то пусть хоть японцы похозяйничают, и нам тогда кое-что обломится, к тому же Япония может вложиться в создание инфраструктуры для вывоза сырья из России (нефти, газа, леса, рыбы и т.д. и т.п.)."
- Такую шарманку ебаныевротлибералыиправозащитники крутили еще в долбостройку за "совместные предприятия"! То таки да...
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