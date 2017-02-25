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Московский листок

Ведущие американские СМИ не пустили на брифинг в Белом доме

Опубликовано 25.02.2017 в разделе комментариев 1

сми америка трамп
Ведущие американские СМИ не пустили на брифинг в Белом доме

Регулярный брифинг для журналистов в Белом доме в обычном формате не состоялся. Как отмечает NYT, пресс-секретарь президента США Шон Спайсер переговорил с сотрудниками лишь некоторых средств массовой информации. В их число не вошли NYT, газета Politico и телекомпания CNN.

Главный редактор газеты The New York Times (NYT) Дин Бэкит считает, что решение администрации президента США Дональда Трампа не допустить журналистов некоторых СМИ на регулярный брифинг в Белом доме не имеет прецедентов. Об этом говорится в его заявлении, переданном ТАСС вице-президентом по корпоративным коммуникациям издания Эйлин Мерфи.

"Ничего подобного не происходило в Белом доме за то долгое время, в течение которого мы освещали работу различных администраций от разных партий, - указал Бэкит. - Мы выражаем решительный протест в связи тем, что NYT и другие СМИ не были допущены (на брифинг - прим. ТАСС). Очевидно, что наличие у СМИ свободного доступа к правительству, деятельность которого прозрачна, соответствует ключевым национальным интересам".

- Вообще принципы информационной открытости предполагают, что организатор пресс-конференции или брифинга не выбирает, кто к нему придет, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но где эти принципы соблюдаются? Попробуй, например, заявиться на брифинг даже не президента, а какого-нибудь министра или губернатора с удостоверением ФОРУМа.мск... Понятно, да? Ну а уникальность этой ситуации в том, что на месте ФОРУМа.мск оказались ведущие американские СМИ. Ведущие медиа Америки оказались в оппозиции новому президенту, а он ведет себя как Путин - "хорошая оппозиция это мертвая оппозиция". Это, конечно, льстит журналистам, когда к помощнику президента можно обратиться по имени. Но бывает, что и к начальнику колонии приходится обращаться "гражданин начальник" - это в России. Но в положении персоны нон-грата есть свои преимущества - начинаешь лучше понимать людей, для которых пишешь. А они тебя.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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!!!TOBOG- -KLOPOV-DAVIT!& написал 25.02.2017 01:09
" Ну а уникальность этой ситуации в том, что на месте ФОРУМа.мск оказались ведущие американские СМИ. "
- Хм!... С чего бы это?... Таки наводит на плохие мысли... Неужели это одно и тоже? То таки да-аа?
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