Прокуратура начала расследование против Фийона Финансовая прокуратура Франции начала расследование по делу о трудоустройстве супруги кандидата в президенты страны Франсуа Фийона, сообщает в субботу Le Parisien. Фийон вместе с женой оказались в центре скандала после публикации в газете Le Canard Enchaine. В ней утверждалось, что Пенелопа Фийон несколько лет числилась помощником мужа в Национальной ассамблее Франции (нижняя палата парламента), но при этом фактически никаких обязанностей у нее не было. За это время она получила в общей сложности 500 тыс. евро. Аналогичные обвинения выдвигались и в адрес детей политика.



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