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Московский листок

В лондонском особняке нашли конфиденциальные документы "Горбачев-фонда"

Опубликовано 25.02.2017 в разделе комментариев 1

В лондонском особняке нашли конфиденциальные документы "Горбачев-фонда"

Активисты "Автономной нации анархистов-либертарианцев" (Anal), самовольно вселившиеся в особняк в центре Лондона, обнаружили в здании архив "Горбачев-фонда", пишет газета Guardian.

Семиэтажный особняк по адресу Бакингем Гейт, 19 расположен в престижном районе Белгрейвия и принадлежит банкиру из Бахрейна Абдулрахману Альджасми. Ранее в здании располагались офисы Международной ассоциации по связям с общественностью (International Public Relations Association), одним из клиентов которой был «Горбачев-фонд».

Издание отмечает, что сквоттеры обнаружили в помещениях конфиденциальные документы, подписанные лично экс-президентом СССР. Среди них оказались в том числе письма транснациональным корпорациям с просьбой спонсировать инициативы фонда. Некоторые из них ответили отказом на предоставление финансовой помощи, в частности Shell, British Airways, HSBC, BT и Virgin Hotels.

Отмечается, что власти уже выдали ордер на выселение активистов из здания, так как оно находится в непосредственной близости от Букингемского дворца, резиденции королевы Елизаветы II.

А свою очередь, в пресс-службе «Горбачев-фонда» назвали уткой публикацию газеты Guardian. «Очередная «утка». У нас никогда не было офисов по указанному в сообщениях СМИ адресу, и мы никогда не сотрудничали с упомянутой в них организацией — Международной ассоциацией по связям с общественностью», - цитирует ТАСС представителя пресс-службы фонда.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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CHIPOLINO написал 25.02.2017 11:23
Ну, никогда-так никогда. В раисии все и всегда "никогда". И вообще, Мишаня кристальной души человек. И фамилия ему: НЕБАБА.
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