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Московский листок

Прокремлевский НОД атаковал предвыборный штаб Навального в Екатеринбурге

Опубликовано 25.02.2017 в разделе комментариев 0

Прокремлевский НОД атаковал предвыборный штаб Навального в Екатеринбурге

Активисты прокремлевского «Национально-освободительного движения» (НОД) атаковали предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального, сообщает портал 66.ru.

По данным издания, за час до начала пресс-конференции Навального перед зданием штаба собралась группа активистов из десяти человек в папахах, они выставили свои флаги и стали дожидаться политика. Спустя полчаса «патриоты» начали прорываться в здание и устроили небольшую потасовку.

По словам активиста движения Ильи Белоуса, «открытие штаба Алексея Навального в Екатеринбурге может дестабилизировать общество».

Издание отмечает, что об открытии в Екатеринбурге предвыборного штаба Алексея Навального стало известно примерно за пару недель. До последнего момента место, где он расположится, держалось в тайне «во избежание проблем, провокаций и давления на собственника». Навальный прилетел в Екатеринбург 24 февраля. Накануне он встретился с мэром Евгением Ройзманом и посетил Ельцин-центр.

 



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