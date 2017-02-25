Земля неминуемо погибнет, астероид убьет все живое и вызовет импотенцию

Так или примерно так сообщают сегодня ведущие медиаконцентраторы страны победившего единомыслия. ФОРУМ.мск теперь отлучен от отечественного майнстрима, но мы стремимся соотвествовать информационным запросам общества, которое на 75 процентов голосует за "Единую Россию", а на 85 за лично товарища Путина.

- Зарубежные специалисты изучили данные приближающегося к нашей планете астероида и, выяснили, что его столкновение с Землей может вызвать Апокалипсис. Угрожающий нашей планете астероид вращается вокруг Солнца со скоростью 30 километров в час. По мнению экспертов, при такой скорости объект может столкнуться с Землей с неимоверной силой, что вызовет мощную ударную волну, напоминающую смерч. В таких случаях астероид может разлететься, так и не долетев до планеты. Кроме того, астероид может принести с собой на планету космический мусор, который распространится на огромной территории.

- Минувшей осенью появилась информация о том, что астрономы и программисты NASA разработали систему раннего предупреждения "астероидного нападения". По последним данным астрономов, к Земле приближается астероид, который грозит настоящим Апокалипсисом. Несколько лет назад астрономы NASA обнаружили астероид 2011 AG5 и вычислили, что небесное тело может столкнуться с Землей в феврале 2040 года.

- В воздухе может произойти сильный взрыв, однако вероятность трагических событий не столь высока. По словам астрономов, существуют случаи, когда космические тела полностью разрушались, влияя на ход жизни на планете. Космический мусор разлетался на большие расстояния, что вызывало сильнейшие землетрясения. Угрожающий Земле астероид движется со скоростью 30 км в час и вращается вокруг Солнца.

- К Земле летит астероид, который может спровоцировать на планете масштабное бедствие, грозящее человечеству уничтожением. О предупреждении, сделанном сотрудниками одного из зарубежных университетов, пишет портал OAnews. Ученые не исключают вариант, при котором астероид взорвется при прохождении через земную атмосферу, что породит мощную ударную волну. Она способна уничтожить все живое на планете. При этом специалисты указывают на то, что вероятность такого развития событий крайне мала.

Вы не думайте, что это бессвязный бред - это пишут солидные издания, крайне ответственно относящиеся к публикуемой у них информации.

Выделения сделаны нами, если их прочесть подряд, то получается вообще потрясающе: астероид летит к Земле по орбите вокруг солнца, может вызвать ударную волну, почему-то напоминиающую смерч (а не стремительный домкрат, как может показаться), все произойдет вот-вот на днях или минувшей осенью, а вообще несколько лет назад...

Судя по всему, за неимением достаточного количества нормальных новостей (а откуда они возьмутся, если мировые СМИ отключены от наших медиаконцентраторов по причине того, что не имеют регитрации в Роскомнадзоре) выскребается что есть. А есть... ну вот это самое.

Речь, судя по всему, идет об астероиде 2011 AG5, который 26 февраля 2011 года пролетел на минимальном расстоянии от Земли — 0.09562 астрономической единицы - это примерно расстояние от земли до солнца. То есть речь о расстоянии примерно 14 миллионов километров.

Естественно, по Туринской шкале, применяемой асторномами для оценки космических событий, это получило оценку в 1 балл из 10 возможных. Расшифровывается это как "рядовое открытие космического объекта, движение которого не представляет никакой опасности для Земли. Вычисления показывают, что вероятность столкновения чрезвычайно низкая, и нет никаких причин для заострения общественного внимания и беспокойства. Новые наблюдения скорее всего приведут к переназначению этого события на уровень 0".

Но мы волнуемся! Мы уже снимаем сбережения с карточки, надеясь успеть пропить их до наступления апокалипсиса.

Я вот думает, чтоит ли Путину в свете такой перспективы готовиться к очередным перевыборам, или забить на всё и пуститься в загул?

Нет, ну правда, стремно же...

А.Б.