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Московский листок

Земля неминуемо погибнет, астероид убьет все живое и вызовет импотенцию

Опубликовано 25.02.2017 в разделе комментариев 7

анатолий баранов астероид апокалипсис
Земля неминуемо погибнет, астероид убьет все живое и вызовет импотенцию

Так или примерно так сообщают сегодня ведущие медиаконцентраторы страны победившего единомыслия. ФОРУМ.мск теперь отлучен от отечественного майнстрима, но мы стремимся соотвествовать информационным запросам общества, которое на 75 процентов голосует за "Единую Россию", а на 85 за лично товарища Путина.

- Зарубежные специалисты изучили данные приближающегося к нашей планете астероида и, выяснили, что его столкновение с Землей может вызвать Апокалипсис. Угрожающий нашей планете астероид вращается вокруг Солнца со скоростью 30 километров в час. По мнению экспертов, при такой скорости объект может столкнуться с Землей с неимоверной силой, что вызовет мощную ударную волну, напоминающую смерч. В таких случаях астероид может разлететься, так и не долетев до планеты. Кроме того, астероид может принести с собой на планету космический мусор, который распространится на огромной территории.

- Минувшей осенью появилась информация о том, что астрономы и программисты NASA разработали систему раннего предупреждения "астероидного нападения". По последним данным астрономов, к Земле приближается астероид, который грозит настоящим Апокалипсисом. Несколько лет назад астрономы NASA обнаружили астероид 2011 AG5 и вычислили, что небесное тело может столкнуться с Землей в феврале 2040 года.

- В воздухе может произойти сильный взрыв, однако вероятность трагических событий не столь высока. По словам астрономов, существуют случаи, когда космические тела полностью разрушались, влияя на ход жизни на планете. Космический мусор разлетался на большие расстояния, что вызывало сильнейшие землетрясения. Угрожающий Земле астероид движется со скоростью 30 км в час и вращается вокруг Солнца.

- К Земле летит астероид, который может спровоцировать на планете масштабное бедствие, грозящее человечеству уничтожением. О предупреждении, сделанном сотрудниками одного из зарубежных университетов, пишет портал OAnews. Ученые не исключают вариант, при котором астероид взорвется при прохождении через земную атмосферу, что породит мощную ударную волну. Она способна уничтожить все живое на планете. При этом специалисты указывают на то, что вероятность такого развития событий крайне мала.

Вы не думайте, что это бессвязный бред - это пишут солидные издания, крайне ответственно относящиеся к публикуемой у них информации.

Выделения сделаны нами, если их прочесть подряд, то получается вообще потрясающе: астероид летит к Земле по орбите вокруг солнца, может вызвать ударную волну, почему-то напоминиающую смерч (а не стремительный домкрат, как может показаться), все произойдет вот-вот на днях или минувшей осенью, а вообще несколько лет назад...

Судя по всему, за неимением достаточного количества нормальных новостей (а откуда они возьмутся, если мировые СМИ отключены от наших медиаконцентраторов по причине того, что не имеют регитрации в Роскомнадзоре) выскребается что есть. А есть... ну вот это самое.

Речь, судя по всему, идет об астероиде 2011 AG5, который 26 февраля 2011 года пролетел на минимальном расстоянии от Земли — 0.09562 астрономической единицы - это примерно расстояние от земли до солнца. То есть речь о расстоянии примерно 14 миллионов километров.

Естественно, по Туринской шкале, применяемой асторномами для оценки космических событий, это получило оценку в 1 балл из 10 возможных. Расшифровывается это как "рядовое открытие космического объекта, движение которого не представляет никакой опасности для Земли. Вычисления показывают, что вероятность столкновения чрезвычайно низкая, и нет никаких причин для заострения общественного внимания и беспокойства. Новые наблюдения скорее всего приведут к переназначению этого события на уровень 0".

Но мы волнуемся! Мы уже снимаем сбережения с карточки, надеясь успеть пропить их до наступления апокалипсиса.

Я вот думает, чтоит ли Путину в свете такой перспективы готовиться к очередным перевыборам, или забить на всё и пуститься в загул?

Нет, ну правда, стремно же...

А.Б.

 



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Всего комментариев к статье: 7
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Остановите Землю-я сойду!!!
Лис написал 25.02.2017 17:55
Классный стеб. Суровые специалисты "медиаконцентраторов" Рашки-это просто нечто.Их ген счастья-это Шенген.А то что вокруг Земли хрен знает сколько болтается "астероид",масса которого при таких размерах должна быть в разы больше так как угловые скорости Земли и Луны совпадают почти до секунды,им как то фиолетово.И не просто болтается а удаляется по восходящей спирали.Разве это не сепаратизм и не покушение на "духовные скрепы" во вселенском масштабе?
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(без названия)
Jean написал 25.02.2017 17:45
Глобальная катастрофа - оптимальное решение всех проблем человечества.
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Re:
4 июля написал 25.02.2017 17:44
Вам пора читать библейские истории как сатирические фельетоны?
Такое бывает у масонов кстати...после того как отпустит.
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(без названия)
Ппп написал 25.02.2017 17:44
0.09562 астрономической единицы - это примерно расстояние от земли до солнца.
Астрономическая ебиница это и есть кака раз не примерно, а точно расстояние от земли до солнца. 150 млн. км. А 9,65% - это просто 9,65% от этой величины. Он не втянулся в земную атмосферу, ну и член с ним.
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(без названия)
не понял написал 25.02.2017 17:44
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(без названия)
Демократия это колбакса написал 25.02.2017 17:35
А для чего убитому "живому" потенция?
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(без названия)
4 июля написал 25.02.2017 17:34
RT заявило о перевороте который готовят демократы против Трампа.
Ждем революцию теперь в США от агенства Симонян.
За пару сотен долларов найдутся и в США мейнстримные бомжи,готовые внедрить в массы теги: МАЙДАН,РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА на выбор (муж.-жен.)
ТРАМП ДОЛЖЕН УЙТИ.
RT из этих сотен долларов сделает тысячи для зарплат сотрудникам а сколько миллионов и миллиардов сделают проклятые жиды Ротшильды и Рокфелеры одному богу известно.
Ведь и жиду Баранову надо кормиться и пить кофий на набережной у Крыму.
Мелькает цифра в 5 000000000$за которые Америка устроила на Украине толи переворот толи революцию.Хотелось бы знать за сколько лет различные НКО получили эти деньги.
Вот так надо работать!Россия вложила в Украину десятки миллиардов и осталась сидеть на жопе.
Верно заметил совсем недавно Путин:
У нас принято говорить хорошо там где нас нет!
Именно там где нас нет должно быть лучше там где мы есть-самая простая формула скачущих кентавров.
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Ихлов Евгений Калашников Максим
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