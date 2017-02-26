Декоммунизация оказалась синонимом деиндустриализации

Страны Евросоюза увеличили экспорт на Украину по итогам 2016 года на 17,6 процента, или на 2,466 миллиарда евро - до 16,505 миллиарда. В свою очередь Украина нарастила экспорт в ЕС на 1,9 процента, или на 247 миллионов евро - до 13,08 миллиарда.
В российском официозе уже потекла "нечаянная радость" - рост импорта с Украины в ЕС превысил рост экспорта почти в 10 раз. Но это как раз дело наживное - да, небольшое преобладание ввоза над вывозом имеет место. Со временем дисбаланс выправится, потому что Украине иначе нечем будет платить.
Гораздо интересней посомтреть на структуры ввоза-вывоза.
Основные статьи экспорта стран ЕС на Украину - машины, транспортное оборудование, химикаты и промышленные товары. Украина в основном экспортирует в ЕС чугун, сталь низких марок и сельхозпродукцию. Хотя в советское время украинская экономика в основном была все же промышленной. А тут типичная структура экспорта-импорта между развитыми странами в недоразвитыми. Что в целом соответствует...
И вот тут соотношение навряд ли выправится. Европе в целом соверешенно не нужна промышленная продукция с Украины, за исключением продукции черной металлургии - что тоже характерно для эксплорта развивающихся стран с низкими экологическими ограничениями и дешевой рабочей силой.
Все остальное практически не востребовано и умирает, поскольку главный потребитель украинской промышленной продукции теперь главный враг. Но ранок сбыта невозможно законсервировать - в РФ идет как импортозамещение, так и появляются новые поставщики. Такая позиция нехарактерна для современной экономики, где идет борьба именно за рынки.
Забавно, что руководство страны, которое только и говорит о патриотизме, делает все, чтобы украинская промышленность перестала существовать. Но, поскольку хлеб, сало и горилка на Украине будут производиться исправно и в достаточных количествах, население этого тупика сразу и не заметит. А потом уж поздно будет...
А.Б.
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!!!BOG-TOT-SKAZAL Q!!!& написал 26.02.2017 01:05
Абак написал 26.02.2017 00:41
..Дмитрий.г.Запорожье написал 26.02.2017 00:29
Жигулей.И где тут Украина?А вот из ЕС перли все,от продовольствия до оборудования,включая ледоколы и торговые суда ледового класса,да и обычные суда то же включая весь пассажирский флот СССР.И сегодня Украина закупает в ЕС вот то самое оборудование.Особенно обрабатывающее.И дизеля Дойц,ибо покупатели наших БТР и Кразов предпочитают именно эти двигатели.Относительно металла,то кроме обычной "чернушки" предприятие Энергомашспецсталь снабжает весь ЕС спецсталью,а наш ЗТР(Запорожтрансформатор)начал у Сименс тендера выигрывать по поставкам оборудования в Балтию.Наши ракетные двигатели используют в ракетной программе ЕС.Ну и наши электробусы сейчас в Польше испытывают на возможность применения.Медленно и очень с трудом дается победа в конкуренции
среди европейских брендов,но то что Украина конкурентна на рыке ЕС даже обсуждать глупо,а уж на мировых рынках и говорить нечего.Раньше Украина вообще не выпускала арт.орудия,а сегодня поставляет оные в Индию и Израиль.Это не считая производства собственных вертолетов в Белоруссии.Правда для кого понятно,ибо для всех остальных это делается в Виннице.Ну а теперь расскажите что в ЕС кацапомойка сегодня поставляет?Кроме того же нефтегаза.