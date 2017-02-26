Декоммунизация оказалась синонимом деиндустриализации

Страны Евросоюза увеличили экспорт на Украину по итогам 2016 года на 17,6 процента, или на 2,466 миллиарда евро - до 16,505 миллиарда. В свою очередь Украина нарастила экспорт в ЕС на 1,9 процента, или на 247 миллионов евро - до 13,08 миллиарда.

В российском официозе уже потекла "нечаянная радость" - рост импорта с Украины в ЕС превысил рост экспорта почти в 10 раз. Но это как раз дело наживное - да, небольшое преобладание ввоза над вывозом имеет место. Со временем дисбаланс выправится, потому что Украине иначе нечем будет платить.

Гораздо интересней посомтреть на структуры ввоза-вывоза.

Основные статьи экспорта стран ЕС на Украину - машины, транспортное оборудование, химикаты и промышленные товары. Украина в основном экспортирует в ЕС чугун, сталь низких марок и сельхозпродукцию. Хотя в советское время украинская экономика в основном была все же промышленной. А тут типичная структура экспорта-импорта между развитыми странами в недоразвитыми. Что в целом соответствует...

И вот тут соотношение навряд ли выправится. Европе в целом соверешенно не нужна промышленная продукция с Украины, за исключением продукции черной металлургии - что тоже характерно для эксплорта развивающихся стран с низкими экологическими ограничениями и дешевой рабочей силой.

Все остальное практически не востребовано и умирает, поскольку главный потребитель украинской промышленной продукции теперь главный враг. Но ранок сбыта невозможно законсервировать - в РФ идет как импортозамещение, так и появляются новые поставщики. Такая позиция нехарактерна для современной экономики, где идет борьба именно за рынки.

Забавно, что руководство страны, которое только и говорит о патриотизме, делает все, чтобы украинская промышленность перестала существовать. Но, поскольку хлеб, сало и горилка на Украине будут производиться исправно и в достаточных количествах, население этого тупика сразу и не заметит. А потом уж поздно будет...

А.Б.