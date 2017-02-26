Партия Зюганова сама себя ест, тем и жива...

Ну вот и дожили мы до светлдого праздничка - каток партийных репрессий в КПРФ докатился и до тех, кто принимал деятельное участьие в работе прежнего "катка", когда за неотроцкизм в течение короткого времени наисключали на еще две полноценные партии. Помнится, выгнали однажды даже всю свою же вракцию в Московской городской думе...

Ну вот дошла очередь и до т.Родина, члена ЦК КПРФ, секретаря МГК КПРФ.

PS. Честно говоря, как-то слабовато, беззубо как-то. Ни тебе агентов мирового империализма и сионизма. Ни шпионажа на три-четыре разведки. Ни поджогов амбаров и порчу колхозного зерна...