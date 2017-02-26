Япония предложит России план совместной деятельности на Южных Курилах

Правительство Японии планирует представить России план по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, передаёт ТАСС со ссылкой на газету Nikkei. Предложения, как ожидается, стороны обсудят на переговорах в Токио, которые намечены на 18 марта.

По данным издания, японское правительство, в частности, предлагает оказывать жителям южных островов Курильской гряды дистанционные медицинские услуги. Предполагается, что этим займутся специалисты медицинских учреждений Хоккайдо.

Кроме того, японская сторона рассчитывает включить в новый план экономического взаимодействия предложение по развитию туризма. Речь идет о посещении японцами небольших необитаемых островов Курильской гряды и участии японских ученых в поддержании их экосистемы.

Еще один пункт связан с организацией совместных предприятий по переработке лосося и других рыб, а также по производству ценных моллюсков "морское ушко" и прочих морепродуктов.

Как ранее сообщал МИД РФ, первые консультации по совместной деятельности на Курилах пройдут в Токио 18 марта. В них примут участие заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов и его японский коллега Такэо Акиба.