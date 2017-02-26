Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Япония предложит России план совместной деятельности на Южных Курилах

Опубликовано 26.02.2017 в разделе комментариев 0

Япония предложит России план совместной деятельности на Южных Курилах

Правительство Японии планирует представить России план по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, передаёт ТАСС со ссылкой на газету Nikkei. Предложения, как ожидается, стороны обсудят на переговорах в Токио, которые намечены на 18 марта.

По данным издания, японское правительство, в частности, предлагает оказывать жителям южных островов Курильской гряды дистанционные медицинские услуги. Предполагается, что этим займутся специалисты медицинских учреждений Хоккайдо.

Кроме того, японская сторона рассчитывает включить в новый план экономического взаимодействия предложение по развитию туризма. Речь идет о посещении японцами небольших необитаемых островов Курильской гряды и участии японских ученых в поддержании их экосистемы.

Еще один пункт связан с организацией совместных предприятий по переработке лосося и других рыб, а также по производству ценных моллюсков "морское ушко" и прочих морепродуктов.

Как ранее сообщал МИД РФ, первые консультации по совместной деятельности на Курилах пройдут в Токио 18 марта. В них примут участие заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов и его японский коллега Такэо Акиба.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какую позицию должна занять Россия в отношении Донецкой и Луганской народных республик? :
Результаты
Интернет-ТВ
23 февраля жители Жуковки были возмущены отсутствием пламени в Вечном огне при возложении венков
23 февраля жители Жуковки были возмущены отсутстви...
25.02.2017
Павел Губарев - о блокаде Донбасса и указе Путина
Павел Губарев - о блокаде Донбасса и указе Путина
23.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Япония предложит России план совместной деятельности на Южных Курилах (0)
Партия Зюганова сама себя ест, тем и жива... (7)
Декоммунизация оказалась синонимом деиндустриализации (19)
Земля неминуемо погибнет, астероид убьет все живое и вызовет импотенцию (44)
Прокремлевский НОД атаковал предвыборный штаб Навального в Екатеринбурге (12)
В лондонском особняке нашли конфиденциальные документы "Горбачев-фонда" (12)
Прокуратура начала расследование против Фийона (3)
Ведущие американские СМИ не пустили на брифинг в Белом доме (20)
Наши Южные Курилы в опасности! (41)
23 февраля жители Жуковки были возмущены отсутствием пламени в Вечном огне при возложении венков (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: "Продал Родину" это о бизнесменах
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Русское мнение
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Жизнеубийственные импортные технологии, липовое изобилие...
Дарья Митина Дарья Митина: Пишет Медвежонок:
Дарья Митина Дарья Митина: Микдад-прoрoк
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss