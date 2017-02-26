Ильдар Дадин вышел из алтайской колонии

Осужденный за нарушения правил проведения митингов Ильдар Дадин освобожден из колонии в Алтайском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу Анастасию Зотову.
"Ильдара выпустили. В ближайшее время мы решим, как поедем домой. Может на поезде поедем в связи с тем, что билеты дорогие", - сказала она.
Напомним, 22 февраля президиум Верховного суда РФ постановил освободить Дадина. "Дадина освободить из-под стражи, признать за ним право на реабилитацию", - говорится в решении президиума.
В декабре 2015 года Дадин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного оспоренной статьей. Его приговорили к трем годам лишения свободы, впоследствии наказание было снижено до 2,5 лет.
Конституционный суд РФ 10 февраля по итогам рассмотрения жалобы активиста на статью 212.1 Уголовного кодекса (УК) РФ (неоднократное нарушение правил организации или проведения митингов, демонстраций и пикетирования) постановил, что вынесенные в отношении И.Дадина судебные акты подлежат пересмотру.
КС РФ признал оспариваемую статью не противоречащей Конституции РФ, но рекомендовал законодателю ее доработать.
Дадин стал первым и пока единственным осужденным по этой статье после ее появления в новой редакции УК РФ летом 2014 года. Максимальной санкцией за данное преступление является лишение свободы сроком на пять лет. К ответственности по статье 212.1 привлекается лицо, ранее совершившее одноименное административное правонарушение (20.2 КоАП РФ) более двух раз в течение 180 дней.
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Тень написал 26.02.2017 13:21
СПИСОК ПРЕСТУПЛЕНИЙ БАНДГЛАВАРЯ ПУТИНА ВВ написал 26.02.2017 12:25
Крайне неполный список преступлений банды жидo- чекистского террористического бандглаваря Путина Пархатого (вершина айсберга)
кто народу России поднял коммуналку в 20 - 30 раз, при геноцидно нищих зарплатах Простых Людей?
Это жидo- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидo- чекистская тербанда. А не обама или трамп, не порошенка, не лондон.
Кто развязал войну с украиной? Это опять жидo- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидo- чекистская тербанда.
Кто попирает конституционные права Коренных Народов России? жидo- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидo- чекистская тербанда.
Кто ворует хлеб из наших ртов? Опять жидo- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидo- чекистская тербанда.
Кто обогащается на геноциде нищетой народа России? жидo- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидo- чекистская тербанда.
Кто организовал политический террор против нашего общества? жидo- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидo- чекистская тербанда.
Кто превратил выборы в наглдый фарс, с участием одних своих политических марионеток? Лишив Коренные Народы России какого бы то ни было политического представительства? жидo- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидo- чекистская тербанда.
Кто попирает даже свою собственную конституцию? жидo- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидo- чекистская тербанда.
Кто одурачивает Народы России тотальной лживой пропагандой? жидo- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидo- чекистская тербанда.
Кто клевещет на народы России, якобы народы поддерживают его военные преступления, на украине, в сирии и т.п.? жидo- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидo- чекистская тербанда.
Кто виновен в деградации промышленности, науки, образования? жидo- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидo- чекистская тербанда.
Кто раздаривает территории России китаю, шельф норвегии, собирается сливать Курильские острова Японии? жидo- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидo- чекистская тербанда.
Кто лишает общество доступа к информации о реальном положении в стране? Цензурой, политическим террором. жидo- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидo- чекистская тербанда.
Кто стравил Россию со всеми соседями, со всем постсоветским пространством? жидo- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидo- чекистская тербанда.
Кто ползуче сдает дальний восток китаю? жидo- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидo- чекистская тербанда.
Кто списывает огромные долги зарубежным странам, при этом не списав ни копейки ограбленным и нищим гражданам России? жидo- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидo- чекистская тербанда.
Кто посадил Русского Патриота Квачкова в жидo- чекистский гулаг за разговор на кухне? жидo- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидo- чекистская тербанда.
И не одного Квачкова, а много Русских патриотов. За правду. жидo- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидo- чекистская тербанда.
Кто приказал жидам- чекистам в 1999г взрывать дома с Русскими Людьми, а сваливать на Чеченских Людей? А поймали московских жидoв- чекистов в рязани, за минированием домов.
Кто приказал убить всех щекочихиных кто пытался расследовать это преступление?
очевидно кто- снова жидo- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидo- чекистская тербанда.
Это бесконечный список тягчайших преступлений банды жидoв и чекистов и их жидo- чекистского террористического бандглаваря Путина Пархатого против России и ее народа.
НАРОД РОССИИ ТРЕБУЕТ: СУДИТЬ И КАЗНИТЬ ЖИДO- ЧЕКИСТСКОГО ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО БАНДГЛАВАРЯ ПУТИНА ПАРХАТОГО И ЕГО ШОБЛУ КАК БЕШЕНЫХ КЛЕПТОКРАТОВ И УБИЙЦ!