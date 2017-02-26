Ильдар Дадин вышел из алтайской колонии

Осужденный за нарушения правил проведения митингов Ильдар Дадин освобожден из колонии в Алтайском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу Анастасию Зотову.

"Ильдара выпустили. В ближайшее время мы решим, как поедем домой. Может на поезде поедем в связи с тем, что билеты дорогие", - сказала она.

Напомним, 22 февраля президиум Верховного суда РФ постановил освободить Дадина. "Дадина освободить из-под стражи, признать за ним право на реабилитацию", - говорится в решении президиума.

В декабре 2015 года Дадин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного оспоренной статьей. Его приговорили к трем годам лишения свободы, впоследствии наказание было снижено до 2,5 лет.

Конституционный суд РФ 10 февраля по итогам рассмотрения жалобы активиста на статью 212.1 Уголовного кодекса (УК) РФ (неоднократное нарушение правил организации или проведения митингов, демонстраций и пикетирования) постановил, что вынесенные в отношении И.Дадина судебные акты подлежат пересмотру.

КС РФ признал оспариваемую статью не противоречащей Конституции РФ, но рекомендовал законодателю ее доработать.

Дадин стал первым и пока единственным осужденным по этой статье после ее появления в новой редакции УК РФ летом 2014 года. Максимальной санкцией за данное преступление является лишение свободы сроком на пять лет. К ответственности по статье 212.1 привлекается лицо, ранее совершившее одноименное административное правонарушение (20.2 КоАП РФ) более двух раз в течение 180 дней.