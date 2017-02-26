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Московский листок

В Казани пострадавшие вкладчики Татфондбанка и Интехбанка вышли на митинг

Опубликовано 26.02.2017 в разделе комментариев 0

В Казани пострадавшие вкладчики Татфондбанка и Интехбанка вышли на митинг

В Казани порядка 250 пострадавших вкладчиков Татфондбанка и Интехбанка вышли 26 февраля на санкционированный митинг с требованием найти виновных и провести санацию данных банков, передает ТАСС со ссылкой на региональное Управление МВД. «По нашими подсчетам, порядка 250 вкладчиков Интехбанка и Татфондбанка собрались на митинге в Казани», - отметили в МВД.

По данным правоохранителей, митинг начался сегодня в 11:00 мск в парке Петрова и продолжался чуть больше часа. Для участия в нем приехали пострадавшие вкладчики из городов Набережные Челны, Альметьевск, Чистополь, Менделеевск, Нижнекамск и даже из Чувашии.

По итогам митинга была принята резолюция, содержащая два пункта: требование санации Татфондбанка и Интехбанка и требование признания клиентов доверительного управления вкладчиками Татфондбанка.

Напомним, Татфондбанк 12 декабря ввел ограничения на снятие наличных в банкоматах и при досрочном закрытии вкладов в связи с повышенным спросом на фоне публикаций в СМИ о возможной санации. 15 декабря Банк России объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца, ввел в банке временную администрацию (в лице Агентства по страхованию вкладов), а также отключил его от системы банковских электронных срочных платежей.

ИнтехБанк начал испытывать трудности с 19 декабря, с 23 декабря Банк России возложил на госкорпорацию АСВ функции по управлению ИнтехБанком сроком на шесть месяцев и ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.

 



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