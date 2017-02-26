В Москве начался марш памяти Немцова

В центре Москвы начался марш памяти оппозиционного политика Бориса Немцова, который был застрелен в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Шествие стартовало от Пушкинской площади в сторону проспекта Сахарова. Пришедшие на акцию принесли с собой флаги РФ, портреты Бориса Немцова и плакаты с его цитатами. На транспаранте во главе колонны, которую возглавляют председатель партии ПАРНАС Михаил Касьянов и лидеры других демократических партий, написано: «Мы отдали Россию негодяям, пора возвращать».

По словам члена оргкомитета марша Ильи Яшина, столичные власти разрешили провести 30-тысячное шествие. «Это не траурный марш, мы собрались не плакать, а требовать, например, свободу политическим заключенным», — сказал он. Между тем главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил в своем твиттере, что в марше в память Немцова уже принимают участие 15,2 тыс. человек. В свою очередь, полиция оценила число участников марша в 7,5 тыс. человек.

Участники акции сообщают, что шествие началось с 20-минутным опозданием, из-за того, что полиция конфисковала баннер «Путин — это война». Кроме того, перед началом марша был задержан активист «Солидарности» Константин Ершов.

Отмечается, что перед самым началом шествия неизвестный мужчина выплеснул зеленку в лицо находившемуся в первом ряду колонны Михаилу Касьянову, после чего он был отведен в сторону сотрудниками правоохранительных органов. Касьянов продолжает движение во главе шествия, после инцидента на его лице остались пятна зеленки.