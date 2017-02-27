Что значит "продолжать дело Немцова"?

Довольно спокойно, как и в прошлом году, прошел вчера по московским бульварам разрешенный «марш памяти Бориса Немцова». Власть у нас чуткая и понимает: колошматить демонстрантов в Прощеное воскресенье - большой грех. Их и не тронули, что было понятно загодя.

Когда Кремль собирается дубасить участников протестных шествий, он нагоняет против них отряды закованных в латы спецназовцев. Так было 6 мая 2012 г. у Болотной площади, где ОМОН, по моему разумению, показал себя во всей красе. А здесь в оцеплении стояла просто полиция.

Напомню: «неистовый Борис» был застрелен на Большом Москворецком мосту в ночь на 28 февраля 2015-го во время прогулки с киевской гостьей Анной Дурицкой. После первых допросов ее быстро сплавили домой.

Вчерашнее шествие от Пушкинской площади началось с получасовой задержки, поскольку организаторы никак не хотели убирать свой ключевой баннер «Путин - это война». Вроде как цитата из выступлений БЕНа. Но она, как видно, очень коробила чувствительные души полицейского начальства.

Ну, да еще перед началом некто неустановленный брызнул из шприца зеленкой в лицо экс-премьеру М.Касьянову. Злоумышленника задержали и увели. Однако измазанный, но не ставший менее благородным лик Михал Михалыча облетел десятки порталов Сети. Сам он остался в рядах своих сторонников. Вот и все ЧП.

По оценкам МВД, которые по обыкновению считают заниженными, в променаде участвовало 5 тыс. человек. Устроители называют 15 тысяч. Сойдемся на 10 тысячах, что для 12-миллионной Москвы (плюс Подмосковье), сами понимаете…

С 90-х годов я был в оппозиции к «преемнику Ельцина». Правда, один раз накануне выборов Госдуму 2003 г. по заданию редакции взял у него блиц-интервью. А в 2000-е годы даже критиковал. Но сегодня – во вторую годовщину его убийства от всяких шпилек, естественно, воздержусь.

У меня вопрос, который я вынес в заголовок. Что значит быть «верным делу Немцова», в чем не раз клялись закоперщики несистемной оппозиции?

На мой взгляд, - это продолжать разоблачения высокопоставленных хапуг всех мастей, за что, как мне думается, и поплатился Борис Ефимович.

Его независимые доклады на сайте «Путин.Итоги.ру». Они не признаны судом клеветническими или экстремистскими и судом не запрещены. Казалось бы, бери любой и раскручивай дальше. Тем более что никаких опровержений и исков о защите чести и достоинства от фигурантов не было.

Там, к примеру, расследования об огромных хищениях бюджетных денег конторами РЖД при строительстве объектов сочинской Олимпиады. Мог кто-то из окружения Якунина «заказать» БЕНа?! Да запросто! Речь-то о сумасшедших суммах!

Разоблачал Борис Ефимович и грабительские поборы «Газпрома» с населения. Конечно, они сегодня ни для кого не секрет. И все же процитирую кусочек:

«Газпром» - личный бизнес Путина. Всё управление компании близкие ему люди. Его правительство постоянно повышает тарифы на газ. Так что в высокой степени ежегодно растущие платежи - это результат целенаправленной политики Путина по увеличению доходов «Газпрома» и его руководителей… За 14 лет тарифы на коммунальные услуги для населения выросли в 20 раз».

Я же писал о том, что за последние 15 лет наша квартплата выросла в… 30 с лишним раз! При «расстрельщике Ельцине» мы отдавали за квартиру 300 руб. в месяц. А при гаранте с рейтингом под 90% из нас ежемесячно вытряхивают свыше 9 тысяч!

Куда уж дальше-то? А дальше ввели жульнические поборы за «капремонт дома» и плату за вывоз мусора. Ждем налогов на унитазы и дачные сортиры.

Свои оценки суда над обвиняемыми в убийстве лидера «несистемных» я высказывал. Повторю вкратце. На скамье подсудимых пять чеченцев. И хотя их судит суд присяжных, от них, собственно говоря, мало что зависит. А зависит, ясно дело, от кого.

Самое главное: в деле не указаны причины ликвидации яростного критика президента Путина и его друзей – высокопоставленных чиновников и бизнесменов. «Дали денег», - это не мотив.

И если даже по нашим гуттаперчевым законам не установлены мотивы преступления и чей-то злой умысел, то нет и его состава. Считать же заказчиком покушения объявленного в розыск шофера чеченского командира, конечно, можно. Так вы сначала достаньте его.

Допустим, подсудимые получат какие-то сроки. Но разве после этого прекратятся жульнические поборы того же «Газпрома», который каждый год на 13-15% без всяких оснований и обоснований вздрючивает тарифы на бытовой и промышленный газ? А сам в то же время под предлогом «спонсорской помощи» немецкому ФК «Шальке» перекачал в Германию не менее 100 млн.евро?

Не знаю, как господа Касьянов, Явлинский, Яшин и другие выдающиеся «несистемщики» могут остановить газпромовский грабеж. Но останавливать его надо – верно?

Можно было бы задать и другой вопрос: «Когда несистемные оппозиционеры выдвинут из своих рядов личность, равную «неистовому Борису»? Но вижу, что это нереально.

Ксюша Собчак давно не в их рядах, а под крышей опекаемого спецслужбами «Дождя». Ей там хорошо. А какая борьба с режимом без этой пламенной революционерки?

И - вместо послесловия. Не отношу себя к регулярным слушателям газпромовского «Эха Москвы» и его главреда А.Венедиктова. Просто забил в поисковик его фамилию, как Навального или Пескова с Навкой.

Но нельзя было пройти вчера мимо одной цитаты «главэховца», которую разнесли свету многие СМИ – все больше зарубежные. Речь об этом самом суде. И вот что «пехотинец Путина», как он себя называет, заявил в прямом эфире:

«Вопрос: при чем здесь Путин? А Путин при том, что один из людей, которые могли бы знать об организации этого убийства... Потому что, на самом деле, понятно, что те люди, которые сидят на скамье подсудимых, да и то не все, они как максимум исполнители» (http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/1933930-echo).

Нет, вы представляете? Главред государственного радио уверяет почтенную публику, что президент был в курсе подготовки покушения на своего главного критика!

Если завтра-послезавтра г-н Венедиктов не заявит, что его «неправильно поняли», тогда уже не знаешь что и думать…

P.S. А 1 марта день рождения Виктора Илюхина. Ему исполнилось бы 68. Но он скоропостижно скончался один на даче в ночь на 20 марта 2011 г. Вот бы и хотелось поразмышлять: «Что значит продолжать дело Илюхина?».