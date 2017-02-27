Аваков будет бескмпромисен в священном для него деле возвращения Крыма

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в интервью местному телеканалу "1+1", что власти страны в настоящий момент разрабатывают план по возвращению Крыма и Донбасса под контроль Киева. Он подчеркнул, что этот план "совершенно не связан ни с малейшими уступками", сообщает РИА "Новости".

Аваков отметил, что он лично входит в число тех, кто "работает над этой ситуацией". По его мнению, возвращение Крыма и Донбасса возможно только дипломатическим путем, а не военным. Министр также добавил, что территориальная целостность Украины не является предметом обсуждений.

Отметим, что в середине февраля президент США Дональд Трамп дал понять Москве, что будет добиваться возвращения Крыма и Севастополя под контроль Украины.

В Кремле на это ответили, что тема возвращения полуострова не обсуждается. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнула: "Мы свои территории не возвращаем. Крым является территорией Российской Федерации".

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором приняли участие более 80% граждан, имеющих право голоса. За воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием.

Напомним, 17 февраля 2017-го года сотрудники пограничного управления ФСБ России в Крыму задержали гражданина Украины Сеита-Ибраима Зайтуллаева за попытку незаконного пересечения госграницы. Позднее мужчина признался, что входил в состав крымско-татарского батальона, который готовил специалистов для диверсий на полуострове, заявили в ведомстве.

"В ходе опроса нарушителя выяснилось, что он больше года входил в состав крымско-татарского батальона имени Номана Челибиджихана (добровольное военизированное формирование, действующее на Украине - Прим. NEWSru.com). Зайтуллаев рассказал, что в батальоне осуществляется подготовка специалистов для проведения диверсионно-террористических актов в Крыму, в том числе на территории российских пунктов пропуска через государственную границу", - сообщили в крымском погрануправлении ФСБ РФ (цитата по ТАСС).

Как уточнили в спецслужбе, изначально Зайтуллаев был задержан за попытку "пересечь границу в обход пункта пропуска". "Во время личного досмотра у Зайтуллаева обнаружено удостоверение участника гражданского формирования "Аскер", - пояснили в погрануправлении.

В отношении задержанного украинского диверсанта было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации").

В ноябре прошлого года в Симферополе был задержан предполагаемый украинский разведчик, который, как уверены в российских правоохранительных органах, является сотрудником главного управления разведки Минобороны. У него были изъяты граната, пистолет и элементы для изготовления самодельного взрывного устройства.

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