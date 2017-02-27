Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Кремляди ждут волнений в регионах: безработица растёт, а перевыборы Путина близко

Опубликовано 27.02.2017 в разделе комментариев 3

регионы кризис выборы безработица силовигархия рабочий класс
Кремляди ждут волнений в регионах: безработица растёт, а перевыборы Путина близко

В преддверии выборов администрация президента РФ начинает ежемесячный мониторинг экономических событий, которые могут оказать негативное влияние на общественно-политическую и социально-экономическую обстановку в регионах. Об этом газете "Ведомости" сообщили источники в компаниях металлургической и автомобильной промышленности, нефтегазового комплекса и подтвердили два федеральных чиновника.

Такую информацию нужно будет предоставлять Кремлю, начиная с апреля 2017 года и до мая 2018-го, говорится в статье. Также будут отслеживаться события, способные оказать положительное влияние на ситуацию.

По данным источников, такие поручения получили Минэнерго, Минтранс, Минпромторг и другие ведомства. По словам собеседника газеты, близкого к Белому дому, каждое министерство составляет списки ведущих компаний, которые должны будут ежемесячно готовить для них доклады о наиболее чувствительных событиях. Компании должны будут проанализировать каждый "риск" по ряду критериев: источник его проявления, дата и оценка вероятности возможного наступления "риска", его локализация, группы населения в зоне максимального риска, способы его ликвидации или минимизации последствий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил "Ведомостям", что "все в русле обычного обмена информацией". Однако источники издания уверены, что речь идет о подготовке к президентским выборам. Сотрудник компании, получившей такое распоряжение, считает, что о позитивных событиях Кремлю нужно знать, чтобы приурочить к ним какой-либо визит, а о негативных - чтобы понимать, как сгладить ситуацию.

По сведениям источника издания, близкого к правительству, в список Минэнерго вошли около 40 компаний, в том числе "Мечел", "Роснефть", "Лукойл", "Транснефть", "Газпром", "Новатэк" и "Русгидро". Сотрудники двух предприятий подтвердили газете получение запросов и сообщили, что ответы уже готовятся.

Замдиректора "Левада-центра" Алексей Гражданкин пояснил изданию, что событие должно носить масштабный и продолжительный характер и быть приближенным к реальной жизни, чтобы оказать влияние на предвыборные рейтинги. В первую очередь это рост цен и состояние рынка труда, отметил он.

От редакции: Странноватый список бизнес-стукачей. Видимо, классовый кругозор у кремлядей сузился строго до силовигархических структур. Но является ли та же самая Роснефть работодателем регионального значения? Отнюдь! Снова путают свою шерсть с государственной - и путают надзорные органы власти с теми мега-эксплуатирующими структурами, которые не только недра опустошают, но и прибавочную стоимость выжимают из пролетариата. А если лицемерным кремлядям действительно так важно мониторить обстановку в сфере растущей безработицы - далеко ходить не надо, Уралвагонзавод тот же вспоминаем. Или открываем раздел "Жизнь регионов" на ФОРУМе.мск - и на выбор, вот самая недавняя новость.

Во Владивостоке сотрудники оборонного завода "Радиоприбор", оставшиеся без работы после сокращения, в четверг, 23 февраля, вышли на очередную акцию протеста митинг с требованием погасить долги по зарплате и возобновить работу предприятия. Митинг прошел на привокзальной площади города, передает "Интерфакс". 

"Завод так и не работает, уже трижды назывались даты начала работы филиала "Дубненского машиностроительного завода" (ДМЗ) на базе "Радиоприбора", в котором мы все должны трудиться", - заявил на митинге один из бывших работников. Он отметил, что уже полгода длится волокита с заключением договора аренды между внешним управляющим и "ДМЗ". 

Рабочие на митинге обратились к полпреду президента РФ в Дальневосточном округе Юрию Трутневу, вице-премьеру Дмитрию Рогозину с просьбой ускорить запуск завода и погасить долги по зарплате. Участники акции напомнили, что власти края ранее помогли с частью выплат, выделив 178 млн рублей из бюджета региона.

Или вот в то же Подмосковье пусть своих "смотрящих" отправляют - в МФЦ "Сахарово", тоже потенциально взрывная зона, через которую сейчас проходят все гастарбайтеры столицы, все будущие и домработницы, и строители, в общем все те, кого приватизаторы обрекли на подённый наёмный труд (вторая ссылка ниже)...

Д.Ч.

Материалы по теме:

С каких это пор Роснефть и Газпром - государственная власть?

Восстание мигрантов в МФЦ "Сахарово" привело к выполнению их требований

День защитников буржуазного отечества - для обманутых владивостокских рабочих не праздник



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Dianatox
Dianatox написал 27.02.2017 10:39

бахилы оптом
Последнее время бахилы все более и более востребованы в окружающем нас мире. Таким образом, появилась необходимость их оптовой продажи. Бахилы становятся все более популярны с каждым днем. И это объясняется не только их низкой ценой, практичностью и компактными размерами: многие владельцы помещений, где должна царить первозданная чистота, понимают необходимость купить бахилы оптом <a href=http://o-keeper.ru/spetsodezhda/>бахилы оптом</a> и их использования во избежание загрязнений. Это могут быть медучреждения, салоны красоты, музеи, фитнес-клубы. Полиэтиленовые бахилы отличная защита от уличной грязи, микробов, различных бактерий. Они предупреждают вспышки эпидемий, сохраняют свежесть и чистоту помещений с большой проходимостью. Помимо этого, сегодня их применяют и в домашних условиях. Храня дома, например, бахилы в капсулах . вы можете не думать о чистоте пола в случае, если к вам придет, например, участковый врач или сотрудник ЖКХ.
Производство бахил
Как правило, данную продукцию производят из ПНД и ПВД (полиэтилена низкого и высокого давления). Наша компания предлагает бахилы с резинкой, изготовленной способом машинной пайки: из двух катушек резинка подается на два края пленки, которая далее сгибается, сваривается и складывается пополам на месте соединения резинок.
Купить бахилы оптом вы можете в нашем интернет-магазине. Elegreen гарантирует качество изделий и материалов, из которых они изготовлены. Ведь мы не просто продаем бахилы мы имеем собственное производство. Покупая продукцию оптом по низким ценам, вы не только сохраняете свой бюджет, но и экономите на трудозатратах и доставке.
Ответить
(без названия)
да, согласен написал 27.02.2017 10:29
Надо захватывать банки, военные части, громить супермаркеты и отжимать тачки
и строить Новороссию конечно!
со столицей в Новороссийске (а где же исчо?)
Ответить
(без названия)
Руслан в трусах , без Людьмилы написал 27.02.2017 10:11
Вот послушайте меня уважаемый Д.Ч., начнутся протесты против увольнений, инфляции, роста курса инвалют и другие материальные запросы населения, а удовлетворить эти запросы не сможет никто, ну кроме Дональда Трампа.
Дальше больше, те же проблемы возникают у полиции, ФСО, ФСБ, РПЦ, армии наконец.
И что предложить русским людям?
Ленинский социализм, но это проходили и едва ли заинтересует, мое мнение.
Шведский коммунизм, так никто слыхом не слыхивал.
Корейский посткапитализм, так денег нет реформироваться.
Разбитое корыто и гражданская война высвечивается, ну да Вы как в ЛДНР захватите клочок земли и ненадолго что-то учубучите и Вас убьют в любом случае.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какую позицию должна занять Россия в отношении Донецкой и Луганской народных республик? :
Результаты
Интернет-ТВ
23 февраля жители Жуковки были возмущены отсутствием пламени в Вечном огне при возложении венков
23 февраля жители Жуковки были возмущены отсутстви...
25.02.2017
Павел Губарев - о блокаде Донбасса и указе Путина
Павел Губарев - о блокаде Донбасса и указе Путина
23.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Как РПЦ оскорбляет чувства мусульман и разжигает рознь (0)
Кремляди ждут волнений в регионах: безработица растёт, а перевыборы Путина близко (3)
Аваков будет бескмпромисен в священном для него деле возвращения Крыма (5)
Что значит "продолжать дело Немцова"? (31)
В Москве начался марш памяти Немцова (73)
В Казани пострадавшие вкладчики Татфондбанка и Интехбанка вышли на митинг (1)
Ильдар Дадин вышел из алтайской колонии (9)
Япония предложит России план совместной деятельности на Южных Курилах (6)
Партия Зюганова сама себя ест, тем и жива... (16)
Декоммунизация оказалась синонимом деиндустриализации (141)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Время такое выходить
Максим Калашников Максим Калашников: Питерские правоохранители разгромили Музей Новороссии
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Это надо сделать России
Максим Калашников Максим Калашников: В понедельник 20 ч Мск на радио "Комсомольская правда": новое лицо рассерженного гражданина
Дарья Митина Дарья Митина: Как пoживает дядюшка Oскар?...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss