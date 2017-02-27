Кремляди ждут волнений в регионах: безработица растёт, а перевыборы Путина близко

В преддверии выборов администрация президента РФ начинает ежемесячный мониторинг экономических событий, которые могут оказать негативное влияние на общественно-политическую и социально-экономическую обстановку в регионах. Об этом газете "Ведомости" сообщили источники в компаниях металлургической и автомобильной промышленности, нефтегазового комплекса и подтвердили два федеральных чиновника.

Такую информацию нужно будет предоставлять Кремлю, начиная с апреля 2017 года и до мая 2018-го, говорится в статье. Также будут отслеживаться события, способные оказать положительное влияние на ситуацию.

По данным источников, такие поручения получили Минэнерго, Минтранс, Минпромторг и другие ведомства. По словам собеседника газеты, близкого к Белому дому, каждое министерство составляет списки ведущих компаний, которые должны будут ежемесячно готовить для них доклады о наиболее чувствительных событиях. Компании должны будут проанализировать каждый "риск" по ряду критериев: источник его проявления, дата и оценка вероятности возможного наступления "риска", его локализация, группы населения в зоне максимального риска, способы его ликвидации или минимизации последствий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил "Ведомостям", что "все в русле обычного обмена информацией". Однако источники издания уверены, что речь идет о подготовке к президентским выборам. Сотрудник компании, получившей такое распоряжение, считает, что о позитивных событиях Кремлю нужно знать, чтобы приурочить к ним какой-либо визит, а о негативных - чтобы понимать, как сгладить ситуацию.

По сведениям источника издания, близкого к правительству, в список Минэнерго вошли около 40 компаний, в том числе "Мечел", "Роснефть", "Лукойл", "Транснефть", "Газпром", "Новатэк" и "Русгидро". Сотрудники двух предприятий подтвердили газете получение запросов и сообщили, что ответы уже готовятся.

Замдиректора "Левада-центра" Алексей Гражданкин пояснил изданию, что событие должно носить масштабный и продолжительный характер и быть приближенным к реальной жизни, чтобы оказать влияние на предвыборные рейтинги. В первую очередь это рост цен и состояние рынка труда, отметил он.

От редакции: Странноватый список бизнес-стукачей. Видимо, классовый кругозор у кремлядей сузился строго до силовигархических структур. Но является ли та же самая Роснефть работодателем регионального значения? Отнюдь! Снова путают свою шерсть с государственной - и путают надзорные органы власти с теми мега-эксплуатирующими структурами, которые не только недра опустошают, но и прибавочную стоимость выжимают из пролетариата. А если лицемерным кремлядям действительно так важно мониторить обстановку в сфере растущей безработицы - далеко ходить не надо, Уралвагонзавод тот же вспоминаем. Или открываем раздел "Жизнь регионов" на ФОРУМе.мск - и на выбор, вот самая недавняя новость.

Во Владивостоке сотрудники оборонного завода "Радиоприбор", оставшиеся без работы после сокращения, в четверг, 23 февраля, вышли на очередную акцию протеста митинг с требованием погасить долги по зарплате и возобновить работу предприятия. Митинг прошел на привокзальной площади города, передает "Интерфакс".

"Завод так и не работает, уже трижды назывались даты начала работы филиала "Дубненского машиностроительного завода" (ДМЗ) на базе "Радиоприбора", в котором мы все должны трудиться", - заявил на митинге один из бывших работников. Он отметил, что уже полгода длится волокита с заключением договора аренды между внешним управляющим и "ДМЗ".

Рабочие на митинге обратились к полпреду президента РФ в Дальневосточном округе Юрию Трутневу, вице-премьеру Дмитрию Рогозину с просьбой ускорить запуск завода и погасить долги по зарплате. Участники акции напомнили, что власти края ранее помогли с частью выплат, выделив 178 млн рублей из бюджета региона.

Или вот в то же Подмосковье пусть своих "смотрящих" отправляют - в МФЦ "Сахарово", тоже потенциально взрывная зона, через которую сейчас проходят все гастарбайтеры столицы, все будущие и домработницы, и строители, в общем все те, кого приватизаторы обрекли на подённый наёмный труд (вторая ссылка ниже)...

Д.Ч.

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