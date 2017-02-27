Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Игиловцев снова теснят из окрестностей Пальмиры ополченцы и армия Асада

Опубликовано 27.02.2017 в разделе комментариев 0

сирия игил исламизм возмездие
Игиловцев снова теснят из окрестностей Пальмиры ополченцы и армия Асада

Военные сирийской правительственной армии заняли стратегически важную высоту к юго-востоку от Пальмиры, выбив боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в РФ), передает SANA со ссылкой на военный источник.

Сирийские военные взяли под контроль господствующую в горном районе Эль-Хаяль высоту 939,5, говорится в сообщении. Собеседник агентства отметил, что бойцам сирийской армии оказывали поддержку союзные отряды ополчения.

По словам источника, было ликвидировано большое количество террористов ИГ, а также оружие, боеприпасы и транспортные средства.

На прошлой неделе сирийская армия восстановила контроль над несколькими деревнями в этом районе. До этого сообщалось, что до Пальмиры правительственным войскам осталось 20 километров.

С начала февраля сирийская армия отбила территорию площадью 22 квадратных километра, освободив населенные пункты Эль-Кулейбе и Киркук. Наступление ведется при поддержке авиагруппы Воздушно-космических войск РФ.

Наступление под Пальмирой началось в середине января 2017 года и после короткой передышки возобновилось 6 февраля. Древний город был освобожден от боевиков ИГ весной 2016 года, но в декабре им удалось вернуть его под свой контроль.

Напомним, 17 февраля российские дальние бомбардировщики Ту-95МС нанесли удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам "Исламского государства" в районе сирийского города Ракка, сообщили в Минобороны РФ. 

"17 февраля 2017 года стратегические ракетоносцы Ту-95МС с территории Российской Федерации совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли авиационный удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства", организация запрещена в РФ - прим. ТАСС) в районе города Ракка (Сирийская Арабская Республика). Объектами поражения являлись базовые лагеря и центры подготовки боевиков, а также пункт управления одного из крупных отрядов ИГИЛ", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ предполагают, что боевики "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка; ИГ, ИГИЛ или ДАИШ) свозят в Пальмиру взрывчатку, чтобы перед отступлением на фоне подхода сирийской армии максимально разрушить остающиеся памятники древнего города. При этом данные о разрушении нескольких уникальных архитектурных памятников, появившиеся еще в январе, подтвердились в результате разведки при помощи беспилотника. 

В Минобороны РФ обратили внимание на активизировавшееся в последнее время движение грузовиков ИГ в районе Пальмиры, которое может указывать на доставку в город взрывчатки. "На фоне успешного продвижения сирийских войск к Пальмире российскими беспилотными средствами зафиксирована очередная активизация движения грузовых автомобилей террористов в районе древнего города. Это свидетельствует о намерениях ИГИЛ доставить взрывчатку, чтобы максимально разрушить остающиеся древние архитектурные памятники перед своим отступлением", - говорится в сообщении оборонного ведомства, которое цитирует ТАСС.

Новости по теме:

Армия Ирака штурмует аэропорт Мосула

Российские Т-90МС скоро могут оказаться на стороне игиловцев

Советские "тушки" отбомбились по игиловским объектам в Ракке

В Сирии под Эль-Бабом взорван автомобиль, погибло более сорока человек

Саудовская Аравия предсказуемо встала на сторону США в конфронтации с Ираном

Игиловцы продолжают шантажировать цивилизацию уничтожением памятников истории в Пальмире



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какую позицию должна занять Россия в отношении Донецкой и Луганской народных республик? :
Результаты
Интернет-ТВ
23 февраля жители Жуковки были возмущены отсутствием пламени в Вечном огне при возложении венков
23 февраля жители Жуковки были возмущены отсутстви...
25.02.2017
Павел Губарев - о блокаде Донбасса и указе Путина
Павел Губарев - о блокаде Донбасса и указе Путина
23.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Украина арестовала имущество в Крыму на 720 миллионов рублей (0)
ВЦИОМ: 56% россиян не верят в честный бизнес (0)
Припутинская правозащита и думаки хотят амнистировать мошенников и крымских сепаратистов (0)
Голодец: 5 млн россиян получают зарплату менее 8000 рублей (4)
Как РПЦ оскорбляет чувства мусульман и разжигает рознь (10)
Игиловцев снова теснят из окрестностей Пальмиры ополченцы и армия Асада (0)
Кремляди ждут волнений в регионах: безработица растёт, а перевыборы Путина близко (6)
Аваков будет бескмпромисен в священном для него деле возвращения Крыма (10)
Что значит "продолжать дело Немцова"? (38)
В Москве начался марш памяти Немцова (74)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Время такое выходить
Максим Калашников Максим Калашников: Питерские правоохранители разгромили Музей Новороссии
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Это надо сделать России
Максим Калашников Максим Калашников: В понедельник 20 ч Мск на радио "Комсомольская правда": новое лицо рассерженного гражданина
Дарья Митина Дарья Митина: Как пoживает дядюшка Oскар?...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss