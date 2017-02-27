Игиловцев снова теснят из окрестностей Пальмиры ополченцы и армия Асада

Военные сирийской правительственной армии заняли стратегически важную высоту к юго-востоку от Пальмиры, выбив боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в РФ), передает SANA со ссылкой на военный источник.

Сирийские военные взяли под контроль господствующую в горном районе Эль-Хаяль высоту 939,5, говорится в сообщении. Собеседник агентства отметил, что бойцам сирийской армии оказывали поддержку союзные отряды ополчения.

По словам источника, было ликвидировано большое количество террористов ИГ, а также оружие, боеприпасы и транспортные средства.

На прошлой неделе сирийская армия восстановила контроль над несколькими деревнями в этом районе. До этого сообщалось, что до Пальмиры правительственным войскам осталось 20 километров.

С начала февраля сирийская армия отбила территорию площадью 22 квадратных километра, освободив населенные пункты Эль-Кулейбе и Киркук. Наступление ведется при поддержке авиагруппы Воздушно-космических войск РФ.

Наступление под Пальмирой началось в середине января 2017 года и после короткой передышки возобновилось 6 февраля. Древний город был освобожден от боевиков ИГ весной 2016 года, но в декабре им удалось вернуть его под свой контроль.

Напомним, 17 февраля российские дальние бомбардировщики Ту-95МС нанесли удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам "Исламского государства" в районе сирийского города Ракка, сообщили в Минобороны РФ.

"17 февраля 2017 года стратегические ракетоносцы Ту-95МС с территории Российской Федерации совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли авиационный удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства", организация запрещена в РФ - прим. ТАСС) в районе города Ракка (Сирийская Арабская Республика). Объектами поражения являлись базовые лагеря и центры подготовки боевиков, а также пункт управления одного из крупных отрядов ИГИЛ", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ предполагают, что боевики "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка; ИГ, ИГИЛ или ДАИШ) свозят в Пальмиру взрывчатку, чтобы перед отступлением на фоне подхода сирийской армии максимально разрушить остающиеся памятники древнего города. При этом данные о разрушении нескольких уникальных архитектурных памятников, появившиеся еще в январе, подтвердились в результате разведки при помощи беспилотника.

В Минобороны РФ обратили внимание на активизировавшееся в последнее время движение грузовиков ИГ в районе Пальмиры, которое может указывать на доставку в город взрывчатки. "На фоне успешного продвижения сирийских войск к Пальмире российскими беспилотными средствами зафиксирована очередная активизация движения грузовых автомобилей террористов в районе древнего города. Это свидетельствует о намерениях ИГИЛ доставить взрывчатку, чтобы максимально разрушить остающиеся древние архитектурные памятники перед своим отступлением", - говорится в сообщении оборонного ведомства, которое цитирует ТАСС.

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