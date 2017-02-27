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Московский листок

Голодец: 5 млн россиян получают зарплату менее 8000 рублей

Опубликовано 27.02.2017 в разделе комментариев 4

Голодец: 5 млн россиян получают зарплату менее 8000 рублей

Стоимость рабочей силы в России сильно недооценена и не соответствует квалификации кадров, заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в ходе Российскиого инвестиционного форума в Сочи. По ее словам, около 5 миллионов россиян получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в настоящее время составляет 7800 рублей.

"Я напомню, что на уровне МРОТ у нас сегодня в России работает 4,9 млн человек. И сегодня минимальный уровень оплаты труда в России ниже, к сожалению, прожиточного минимума. Доведение его до прожиточного минимума, до конкурентоспособного уровня даст серьезный выигрыш и производству, и экономике, и людям", - цитирует ТАСС вице- премьера.

При этом она отметила, что дешевизна рабочей силы является значительным препятствием роста производительности труда, поскольку позволяет предпринимателям не вкладываться в техническое перевооружение.

По словам Голодец, в настоящее время на российском рынке труда нет недостатка в вакансиях. "Даже сегодня у нас продолжает оставаться число вакансий около 1 млн, и с 2012 года количество вакансий у нас ни разу не сокращалось", - сказала Голодец.

Отметим, что по данным Росстата средняя зарплата в России в 2016 году составила 36,2 тыс. рублей ($540), что заметно ниже Болгарии ($680), Китая ($740), Румынии ($890)

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Власть не исполняет возложенные на нее функции
Плюмбум написал 27.02.2017 12:02
Виктор, работал в автосервисе Тоета - центр, задерживался на работе, на руки получал 15 000 руб. Выехал в США, работает в автосервисе, получает в районе 3 000 баков, после выплат налогов и т.д., остается 1 500 баков, но имеет льготы. На работе не задерживается, не изматывается. Условия жизни, в том числе организации труда, оплаты и т.д., считает не сравнимыми. Его тянет в Россию, но пока в России такое .... государство, такая власть, которые делают из страны *****, возвращаться не хочет.
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Уря!
Санек написал 27.02.2017 11:57
Ну, блин горелый. Голодец твою мать. Да сиди ты тихо, не трынди. Глядишь потом пронесет. Нет, она как к каждой дырке затычка, везде влезть норовит. Вот же дура. Бери пример с той же Терешковой или Кобздона. Потом не обижайся, сама напросилась, как Беня Немцов. Еще позавидуешь ему, на тебя пулю тратить не будут, но это еще хуже.
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(без названия)
согласное написал 27.02.2017 11:40
мне ее фамилия не нравится - уж больно говорящая..
так и встает в памяти - "горелова, Неелова, Неурожайка тож.."
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(без названия)
Колямеркушкинворсамарский написал 27.02.2017 11:38
А за кого голосуют эти 5 миллионов россиян? Или на выборы не ходят? И вранье что средняя зарплата составила 36 тысяч.
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