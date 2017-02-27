Голодец: 5 млн россиян получают зарплату менее 8000 рублей

Стоимость рабочей силы в России сильно недооценена и не соответствует квалификации кадров, заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в ходе Российскиого инвестиционного форума в Сочи. По ее словам, около 5 миллионов россиян получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в настоящее время составляет 7800 рублей.

"Я напомню, что на уровне МРОТ у нас сегодня в России работает 4,9 млн человек. И сегодня минимальный уровень оплаты труда в России ниже, к сожалению, прожиточного минимума. Доведение его до прожиточного минимума, до конкурентоспособного уровня даст серьезный выигрыш и производству, и экономике, и людям", - цитирует ТАСС вице- премьера.

При этом она отметила, что дешевизна рабочей силы является значительным препятствием роста производительности труда, поскольку позволяет предпринимателям не вкладываться в техническое перевооружение.

По словам Голодец, в настоящее время на российском рынке труда нет недостатка в вакансиях. "Даже сегодня у нас продолжает оставаться число вакансий около 1 млн, и с 2012 года количество вакансий у нас ни разу не сокращалось", - сказала Голодец.

Отметим, что по данным Росстата средняя зарплата в России в 2016 году составила 36,2 тыс. рублей ($540), что заметно ниже Болгарии ($680), Китая ($740), Румынии ($890)