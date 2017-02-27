Припутинская правозащита и думаки хотят амнистировать мошенников и крымских сепаратистов

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов признал трехлетие вхождения Крыма в состав России "достойным поводом" для объявления амнистии для лиц, совершивших ненасильственные преступления. Ранее адвокаты Николай Полозов и Марк Фейгин обращались в СПЧ с призывом объявить амнистию для крымских активистов. С предложенной Федотовым формулировкой крымских "политзаключенных" амнистия вряд ли коснется - они, как напоминает газета "Коммерсант", осуждены по тяжким статьям, а большинство дел все еще рассматривается судом.

В обращении на имя главы СПЧ Николай Полозов указывал, что три года назад "крымские татары оказались перед трагическим выбором: безропотно принять новые правила, которые не сулят никаких гарантий от повторной депортации и преследований, или громко, публично заявить о своих национальных, культурных и политических требованиях". Активисты, настаивает он, выступили с ясной политической позицией о неприятии новых порядков.

"Сознавая, что безнаказанным такое выступление не останется, они настойчиво внушали своим единомышленникам, что это путь ненасильственной и публичной борьбы за спасение коренного народа Крыма. Они, как могли, ограждали от широкого вовлечения крымских татар в это политическое противостояние с новой властью, дабы не дать повода силовым структурам преследовать крымчан. Однако этот жест с их стороны не был по достоинству оценен. Похищения, подозрительные убийства, суды и тюрьмы стали ответом на такое решение", - говорится в обращении, опубликованном на странице адвоката в Facebook.

В комментарии РИА "Новости" по поводу обращения адвокатов Михаил Федотов отметил, что амнистия, по его мнению, должна распространиться на лиц, совершивших ненасильственные преступления и находящихся под следствием или осужденных не только в Крыму, но и во всех других регионах РФ.

"Что касается темы амнистии, то, я думаю, совет рассмотрит это предложение. И, на мой взгляд, мы могли бы поддержать идею объявления амнистии, приурочив ее к трехлетию вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Это вполне достойный повод для того, чтобы объявить амнистию. В свое время президент сказал, что с амнистиями нельзя частить. В прошлом году амнистии не было, а амнистии у нас, как правило, объявляются один раз в несколько лет", - пояснил глава президентского совета.

Идея объявления амнистии по случаю трехлетия присоединения Крыма нашла поддержку и у первого замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексея Александрова. "Это во всех отношениях красиво", - сказал он журналистам. Сенатор напомнил, что соответствующий законопроект должен быть принят Госдумой, масштабы амнистии тоже предстоит определить депутатам.

А первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству Михаил Емельянов предлагает объявить амнистию, но по экономическим делам и ст. 159 ("Мошенничество"). "Людей типа Сенцова" амнистировать "ни в коем случае нельзя", настаивает он. "Люди, которые активно боролись террористическими методами с воссоединением с Крымом, не должны выйти на свободу благодаря воссоединению. Кроме того, нельзя давать сигнал тем людям, которые исповедуют террористическую идеологию, что они когда-то могут быть освобождены", - пояснил депутат.

Тем временем глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в интервью местному телеканалу "1+1", что власти страны в настоящий момент разрабатывают план по возвращению Крыма и Донбасса под контроль Киева. Он подчеркнул, что этот план "совершенно не связан ни с малейшими уступками", сообщает РИА "Новости".

Аваков отметил, что он лично входит в число тех, кто "работает над этой ситуацией". По его мнению, возвращение Крыма и Донбасса возможно только дипломатическим путем, а не военным. Министр также добавил, что территориальная целостность Украины не является предметом обсуждений.

Отметим, что в середине февраля президент США Дональд Трамп дал понять Москве, что будет добиваться возвращения Крыма и Севастополя под контроль Украины.

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