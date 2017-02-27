ВЦИОМ: 56% россиян не верят в честный бизнес

Более половины россиян (56%) не верят в возможность ведения честного бизнеса в нашей стране, свидетельствуют результаты февральского опроса ВЦИОМ. При этом, 27% наших сограждан хотели бы открыть свой бизнес. По данным социологов, чаще всего свое дело хотят иметь мужчины (37%) и граждане в возрасте от 18 до 24 лет (52%). 6% респондентов ответили, что у них уже есть свой бизнес, из них зарегистрирован бизнес у 85%, у 15% — нет.

26% опрошенных высказали мнение, что честному бизнесу мешает бюрократия, большие налоги (20%), серьезные финансовые затраты в целом (14%), отсутствие необходимого стартового капитала (12%) и жесткая конкуренция (11%).

Социологи отмечают, что подавляющее большинство россиян лояльно относятся к неплательщикам налогов среди мелких и средних бизнесменов. 8% относятся к ним с сочувствием и готовы поступить так же, 29% — с пониманием, еще 27 процентов считают это неправильным, но не заслуживающим наказания поступком. Только 25% наших сограждан считают уклонение от налогов преступлением.

К основным причинам ухода бизнесменов в тень относят низкую прибыль (30%), алчность (27% среди всех опрошенных, 17% среди имеющих предпринимательский опыт), большие налоги (22% в целом и 29% среди имеющих опыт).