Украина арестовала имущество в Крыму на 720 миллионов рублей

Украинские суды наложили арест на имущество в Крыму на общую сумму в 340 миллионов гривен (около 720 миллионов рублей). Как сообщают «Украинские новости», речь идет о санаториях, земельных участках и других объектах недвижимости.

«По ходатайствам следователей, согласованным прокурорами, наложен арест на незаконно национализированное имущество на сумму более 340 миллионов гривен», - цитирует издание главу прокуратуры автономной республики Крым, которая находится в Киеве и входит в структуру Генпрокуратуры Украины, Гюндуза Мамедова.

По его словам, в результате работы украинских правоохранительных ведомств и судов Украине будет возвращено имущество стоимостью более 10 миллионов гривен (около 21 миллиона рублей). При этом он не уточнил, каким образом будут взысканы эти средства.

Напомним, в 2016 году прокуратура Украины оценила ущерб от передачи России имущества государственных органов Крыма на сумму около 400 миллионов рублей. Надзорное ведомство начало досудебное расследование в рамках статьи «Присвоение чужого имущества, совершенное в особо крупных размерах».