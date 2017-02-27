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Московский листок

Республиканцы Донбасса грозят хунте ответить на блокаду широкой национализацией

Опубликовано 27.02.2017 в разделе комментариев 0

украина крым днр ланр
Республиканцы Донбасса грозят хунте ответить на блокаду широкой национализацией

В Донецке и Луганске требуют от Киева до начала весны снять транспортную блокаду Донбасса. В противном случае будут взяты под контроль предприятия, сохраняющие украинскую юрисдикцию. Как говорится в совместном заявлении глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, размещенного на сайте Луганского информцентра, "Киев, используя радикалов, организовал и продолжает блокаду железнодорожных путей, угрожает блокадой автомобильных дорог, соединяющих республики Донбасса с Украиной".

В заявлении также говорится, что на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР, будет введено внешнее управление, если блокада не будет снята до 00.00 среды (1 марта 2017 года). Кроме того, в ДНР и ЛНР обещают прекратить поставки Киеву угля.

"Мы перестанем поставлять уголь на Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты", - говорится в заявлении. По мнению глав самопровозглашенных республик, транспортная блокада Донбасса противоречит Минским соглашениям.

"Это прямо противоречит духу и букве Минских соглашений, и в принципе характеризует нынешнее руководство Украины как неспособное позаботиться о гражданах. Многие предприятия были вынуждены остановить свою работу в результате преступных действий киевской власти", - говорится в заявлении.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя по просьбе "Интерфакса" заявление глав ЛНР и ДНР, назвал возможность введения внешнего управления на всех предприятиях украинской юрисдикции вынужденной мерой, направленной на сохранение промышленности региона.

Чеснаков полагает, что "республики не могут допустить нарастание социальной напряженности и теперь для них единственная возможность сохранить и развивать промышленность, которая является основой экономики - переориентироваться на российский рынок без оглядки на киевские истерики".

Тем временем украинские суды наложили арест на имущество в Крыму на общую сумму в 340 миллионов гривен (около 720 миллионов рублей). Как сообщают «Украинские новости», речь идет о санаториях, земельных участках и других объектах недвижимости.

«По ходатайствам следователей, согласованным прокурорами, наложен арест на незаконно национализированное имущество на сумму более 340 миллионов гривен», - цитирует издание главу прокуратуры автономной республики Крым, которая находится в Киеве и входит в структуру Генпрокуратуры Украины, Гюндуза Мамедова.

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