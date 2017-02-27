Российские супермаркеты побили рекорд по сокращению торговых площадей

В 2016 году сокращение торговых площадей среди крупнейших российских продовольственных ритейлеров стало сильнейшим с 2008 года, пишут «Ведомости», ссылаясь на исследование агентства «Infoline-аналитика».

Эксперты проанализировали динамику торговых площадей 150 крупнейших розничных компаний России. По их данным, сокращение площадей продовольственных магазинов в прошлом году стало рекордным за последние пять лет – 461000 кв. м.

Отмечается, что отрицательную динамику в основном обеспечили региональные сети. В частности, было закрыто 75,8 тыс. кв. м торговых площадей признанного банкротом сибирского ретейлера «Система чибис», а также других продавцов, работавших в Тульской и Московской областях, Санкт-Петербурге, Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

Лидером по сокращению сети магазинов стал «Седьмой континент», который в течение прошлого года закрыл 8 гипермаркетов и 10 супермаркетов общей площадью 68,4 тыс. кв. метров.

X5 Retail Group за прошедший год закрыла несколько гипермаркетов «Карусель». Сокращение также коснулось торговых сетей «Магнит» и «О’кей».