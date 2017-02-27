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Московский листок

Российские супермаркеты побили рекорд по сокращению торговых площадей

Опубликовано 27.02.2017 в разделе комментариев 1

Российские супермаркеты побили рекорд по сокращению торговых площадей

В 2016 году сокращение торговых площадей среди крупнейших российских продовольственных ритейлеров стало сильнейшим с 2008 года, пишут «Ведомости», ссылаясь на исследование агентства «Infoline-аналитика».

Эксперты проанализировали динамику торговых площадей 150 крупнейших розничных компаний России. По их данным, сокращение площадей продовольственных магазинов в прошлом году стало рекордным за последние пять лет – 461000 кв. м.

Отмечается, что отрицательную динамику в основном обеспечили региональные сети. В частности, было закрыто 75,8 тыс. кв. м торговых площадей признанного банкротом сибирского ретейлера «Система чибис», а также других продавцов, работавших в Тульской и Московской областях, Санкт-Петербурге, Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

Лидером по сокращению сети магазинов стал «Седьмой континент», который в течение прошлого года закрыл 8 гипермаркетов и 10 супермаркетов общей площадью 68,4 тыс. кв. метров.

X5 Retail Group за прошедший год закрыла несколько гипермаркетов «Карусель». Сокращение также коснулось торговых сетей «Магнит» и «О’кей».

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Лишь бы войны не было...
товарищ Кац написал 27.02.2017 13:43
В Калининграде, в прошлом году по-соседству закрывали один из магазинов "7-й континент". Всего закрыли их около десятка. Поставщики товаров, не дождавшись от обанкротившейся торг.сети денег за поставки, предприняли беспрецедентную акцию-в один из дней, без особой рекламы снизили цены на большинство своих товаров(алкоголь, бытовая химия, большой ряд продуктов и др.). Окрестное население, прознав о халяве ,а скидки были весьма привлекательные, устроило у прилавков сущий "Титаник". По нескольку часов стояли с тележками в кассы. У кассирш руки тряслись от усталости. Продолжалась эта паника несколько дней, до полного опустошения торговых залов. Помнится, последними на прилавках сиротливо стояли всякие энерг.напитки, чай в бутылках. К магазинам было не подъехать, случались и ДТП. Увидел еще раз во всей красе дикость и нахрапистость русскоязычных россиян в борьбе за святую халяву. Куда там Достоевскому...
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