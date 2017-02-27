Новым главой АЛРОСА станет Иванов-младший

Старший вице-президент Сбербанка Сергей Иванов, сын экс-главы администрации президента России, представлен на должность президента «Алросы». Об этом, как передает Интерфакс заявил журналистам курирующий компанию вице-премьер Юрий Трутнев. «Иванов Сергей Сергеевич», - ответил он на вопрос о будущем президенте алмазодобытчика. По его словам, нынешний президент «Алроса» Андрей Жарков уже написал заявление об уходе со своего поста. «На ближайшем заседании наблюдательного совета решение будет принято», - сказал он, отметив, что кандидатура нового главы уже согласована.

Напомним, 36 летний Сергей Иванов до прихода в Сбербанк в апреле 2016 года возглавлял в течение пяти лет одну из крупнейших страховых компаний России - страховую группу «СОГАЗ». Еще раньше Иванов-младший занимал должность зампредседателя правления Газпромбанка, на которую был назначен в 24 года.