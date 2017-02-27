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Московский листок

Новым главой АЛРОСА станет Иванов-младший

Опубликовано 27.02.2017 в разделе комментариев 3

Новым главой АЛРОСА станет Иванов-младший

Старший вице-президент Сбербанка Сергей Иванов, сын экс-главы администрации президента России, представлен на должность президента «Алросы». Об этом, как передает Интерфакс заявил журналистам курирующий компанию вице-премьер Юрий Трутнев. «Иванов Сергей Сергеевич», - ответил он на вопрос о будущем президенте алмазодобытчика. По его словам, нынешний президент «Алроса» Андрей Жарков уже написал заявление об уходе со своего поста. «На ближайшем заседании наблюдательного совета решение будет принято», - сказал он, отметив, что кандидатура нового главы уже согласована.

Напомним, 36 летний Сергей Иванов до прихода в Сбербанк в апреле 2016 года возглавлял в течение пяти лет одну из крупнейших страховых компаний России - страховую группу «СОГАЗ». Еще раньше Иванов-младший занимал должность зампредседателя правления Газпромбанка, на которую был назначен в 24 года.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Современник написал 27.02.2017 15:10
"При мне служащие чужие очень редки, все больше сестрины свояченицы детки и т.д"
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Re: Все выше, и выше, и выше...
иглезиас написал 27.02.2017 14:59
А по другому разве бывает?
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Все выше, и выше, и выше...
корнхолио написал 27.02.2017 14:19
В этом деле главное что? Не, не папа, а мозг выдающийся. Так что вы не подумайте чего - он сам нечеловеческими усилиями в люди - то выбрался.
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