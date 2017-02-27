Медведев заявил об отсутствии в РФ безработицы

Премьер министр Дмитрий Медведев заявил, что ситуация на рынке труда в России стабилизировалась, при этом отметив, что безработицы в стране нет. Положение на рынке труда стабильно. Мы справились с безработицей", - цитирует Интерфакс выступление Медведева на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

При этом глава правительства признал, что ближайшие пять лет будут непростыми для рынка труда, пояснив, что речь идет не о безработице, а скорее, о дефиците квалифицированных рабочих рук. Медведев объяснил это демографическим провалом 90-х годов. По его словам, в плане действий правительства на 2017-2025 годы, проект которого сейчас обсуждается, предполагается заложить ряд шагов, позволяющих наиболее эффективно использовать имеющиеся трудовые ресурсы и привлекать высококвалифицированных специалистов из-за рубежа.

На прошлой неделе Росстат опубликовал данные, согласно которым общая численность безработных в России в январе 2017 г. выросла по сравнению с декабрем на 185 тыс. человек и составила 4 млн 288 тыс. человек, или 5,6% экономически активного населения.

Отметим, что в понедельник в ходе Российскиого инвестиционного форума в Сочи вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец заявила, что стоимость рабочей силы в России сильно недооценена и не соответствует квалификации кадров. По ее словам, около 5 миллионов россиян получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в настоящее время составляет 7800 рублей.

"Я напомню, что на уровне МРОТ у нас сегодня в России работает 4,9 млн человек. И сегодня минимальный уровень оплаты труда в России ниже, к сожалению, прожиточного минимума. Доведение его до прожиточного минимума, до конкурентоспособного уровня даст серьезный выигрыш и производству, и экономике, и людям", - цитирует ТАСС вице- премьера.