Убийство брата лидера КНДР было спланировано сотрудниками двух северокорейских министерств

Разведка Южной Кореи считает, что организаторами убийства единокровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чон Нама - являются сотрудники двух северокорейских министерств. Об этом, как сообщает Reuters, заявили в парламенте страны.

Среди восьми подозреваемых в преступлении четыре человека работают в Министерстве государственной безопасности КНДР, еще двое - в Министерстве иностранных дел, заявил журналистам один из членов парламента Ли Чхоль Ву со ссылкой на информацию спецслужб. По его словам, таким образом, речь идет о случае терроризма, организованном двумя ведомствами.

Полиция Малайзии 14 февраля подтвердила смерть Ким Чон Нама, который почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. По версии следствия, брата Ким Чен Ына атаковали две женщины, одна из них накинула ему на лицо ткань, пропитанную ядом.

Накануне министр здравоохранения Малайзии Субраманиам Сатхасивам рассказал по итогам вскрытия тела Ким Чон Нама, что его смерть наступила в течение 15-20 минут от большой дозы нервно-паралитического токсина VX. Это вещество причислено ООН к химическому оружию массового поражения. Его называют самым токсичным из всех искусственно синтезированных человеком химикатов.

По делу о смерти Ким Чон Нама подозревают по меньшей мере восемь человек. Четверо из них задержаны - гражданки Вьетнама и Индонезии, которых подозревают в нападении на брата Ким Чен Ына, близкий знакомый одной из них, гражданин Малайзии, а также гражданин КНДР.

Задержанные женщины сообщили на допросе, что считали, будто они участвуют в розыгрыше. Однако на прошлой неделе руководитель национальной полиции Малайзии Халид Абу Бакар заявил, что, по данным следствия, подозреваемые знали, что используют яд во время атаки, и прошли предварительную подготовку.

По сведениям правоохранительных органов Малайзии, еще четверо северокорейских граждан покинули Куала-Лумпур в день инцидента и сейчас находятся в Пхеньяне. Кроме того, стражи порядка хотят допросить еще двоих - сотрудника посольства КНДР в Малайзии и работника северокорейской авиакомпании Air Koryo.

В день покушения в эфире кабельной малазийской телекомпании Chosun, со ссылкой на очевидцев происшествия, появилась информация, что на 45-летнего Ким Чен Нама напали двое неизвестных женщин в аэропорту, предположительно, северокорейские оперативницы, которые до сих пор остаются на свободе. В сюжете говорилось о том, что они использовали в качестве орудия убийства "отравленные иглы" и стремительно скрылись с места происшествия после нападения.

Ким Чен Нам в семье Ким Чен Ира имел "репутацию непутевого отпрыска". Большую часть жизни он провел за границей, преимущественно в Шанхае и не принимал никакого участия в социально-политической жизни КНДР. Тем не менее, на фоне борьбы за власть в Северной Корее его имя стало фигурировать в СМИ в последнее время в качестве потенциального наследника.

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