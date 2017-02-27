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Московский листок

Сегодня состоялся очень грустный бенефис Алексея Чалого

Опубликовано 27.02.2017 автором в разделе комментариев 8

севастополь чалый
Сегодня состоялся очень грустный бенефис Алексея Чалого

Сегодня случился небольшой бенефис Алексея Чалого, если кто помнит, того бородатого мужика, который присоединил Севастополь, а то все как-то сегодня так рассуждают, будто это Путин в камуфляже во главе байкеров Залдостанова.

Потом Чалый сделал несколько грубых политических ошибок, из-за чего "выпал из обоймы", а в оппозицию режиму ему переходить теперь как-то неудобно. Первая и главная - это явиться на официальное мероприятие в Кремле в свитере. Это была самая главная ошибка.

Вторая - это отказ от поста губернатора Севастополя - так вообще не делают российские политики, тут если получил какую должностишку, то надо немедля отрастить на заднице зубы и держаться ими за кресло, пока не вынесут вперед ногами или в наручниках. А тут - сам отказался... Ну ясно, не свой.

Чалый все-таки ушел. Интересно, куда?

Третья  ошибка - это участие в "Единой России", которая благодаря этому стала практически единственной партией в местном политикуме. То есть даже если кому-то и придет фантазия участвовать в губернаторских выборах, то муниципальный фильтр он будет проходить исключительно из депутатов партии власти.

Ну и четвертая ошибка - это бывший губернатор Меняйло, которого сегодня в Севастополе вспоминают еще хуже, чем всех "украинских" градоначальников вместе взятых. Но ведь его привел в губернаторское кресли Чалый! Во всяком случае так это выглядело, а что там на самом деле, кто станет разбираться? Мы живем в информационную эпоху, в которой выглядеть куда важней, чем быть на самом деле.

А теперь о разочарованиях.

Депутат Заксобрания Севастополя Алексей Чалый усомнился в эффективности строящегося Крымского моста через Керченский пролив для экономики Севастополя. Об этом он заявил журналистам.

«Я не думаю, что это (реализация проекта Крымский мост) радикальным образом повлияет на Севастополь. Это мое личное мнение», – сказал Чалый.

При этом он отметил, что, возможно, «цены на продукты (питания) несколько упадут, будет легче их к нам везти». «Хотя, честно говоря, известно, что самый дешевый транспорт – это морской. У меня есть сомнение в этой связи, что что-то изменится радикально. Тем более, что строительство моста для нас ничего не изменит, пока не будет построена трасса «Таврида». Я лично никаких ожиданий не питаю», – подчеркнул Чалый.

Да неужели? А то, что я писал ровно тоже самое еще в сентябре прошлого года, когда стало ясно, что компания только-только получила подряд на проект и только-только занялась проектированием - что, лень было прочесть? Уже тогда было ясно и четко сказано: мост обещают сдать в декабре будущего 2018 года, а дорога появится не раньше, чем через 5 лет!

Дорога в Крым будет адом еще минимум 5 лет

Так я ведь еще писал, что с кубанской стороны новую дорогу вообще не проектировали даже, а там она до самого Краснодара тоже узкая. Так что в сезон маршрут можно будет описывать так: выехал из пробки на мост, съехал с моста в пробку. Причем в обе стороны одинаково. Я бы еще предложил сделать проезд по мосту платным, чтобы вообще убить всякое движение по нему.

Но кто такой я? Так, отщепенец.

Но почему депутат Чалый, по общему мнению человек и знающий, и решительный, заговорил об этом только сейчас, а не год-два-три назад?

Но вот и следующее разочарование Чалого, еще более разочарованное.

Проект приборостроительного кластера Севастополя не состоялся из-за утраты доверия со стороны инвесторов, поэтому заниматься им в прежнем объеме нет смысла. Об этом местным журналистам сообщил депутат Заксобрания Севастополя Алексей Чалый.

«Я лично заниматься проектом в широком масштабе больше не буду», – подчеркнул Чалый и сообщил, что будет заниматься собственным проектом EnergyNet.

Он рассказал, что после событий Крымской весны 2014 года был «большой энтузиазм», но его конфликт с правительством «не способствовал тому, чтобы сюда приходили люди». «Если говорить про приборостроительный кластер, то, действительно, не сложилось. Это вообще сложный объект для создания и управления, это сложная история», – сказал Чалый.

Депутат пояснил, что «собирать заново таких людей очень сложно, того энтузиазма больше нет».

29 июля 2015 года в Севастополе презентован приборостроительный кластер, который создан на базе Севастопольского госуниверситета и нескольких предприятий, выпускающих инновационный продукт. В кластер первоначально входили Севастопольский госуниверситет, компании Т-система, Т-Mould, Т-СВК, Севастопольский электротехнический завод, ассоциация «Технопарк «Маяк», большинство из которых имеют отношение к бизнесу Алексея Чалого.

Вот тебе и здрасьте!

А не спросят ли удивленные севастопольцы своего спасителя, зачем же ты, дядя, зазвал нас на банкет, не подумав, чем мы будем опосля расплачиваться?

Севастополь довольно большой город, и надо прежде всего думать, что он будет приносить в копилку общего разделения труда в стране. Конечно, Россия большая и даже богатая, но нельзя же жить исключительно за счет любви к ней.

Севастополь становится "бюджетным вампиром"

Туризм даже во времена СССР давал Крыму не более 10 процентов ВВП, а уж про Севастополь как город в целом некурортный и говорить нечего.

Адмирал Меняйло искренне полагал, что Севастополь должен жить за счет военной базы, но почти полумиллионное население для базы явно избыточно.

Промышленность Севастополя за четверть века при Украине пришла в ничтожное состояние, но за 3 года снова в России - что изменилось?

Россия смогла дать севастопольским заводам только 22 процента загрузки

Сельское хозяйство Севастополя существовало в советское время, а сейчас его просто вообще нет - это видно даже по прилавкам. Но за 3 года что поменялось?

Севастопольский грузовой порт никогда не станет чем-то значимым по объективным причинам, а круизные лайнеры после введения санкций обходят его стороной.

В общем, надежда была одна, и надо сказать, обоснованная - Совестополь город очень образованный, с сильным научным и техническим потенциалом, и как центр инновационного развития вполне мог бы состояться. И вот теперь, судя по словам Чалого, - не состоялся! И я склонен оценкам Алексея Чалого доверять - он в этом разбирается. В политике не очень, а вот в технике и технологиях - его тема, как говорится.

И вот что теперь?

Подсказки не будет. Я ответа не знаю, я спрашиваю.



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Всего комментариев к статье: 8
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Re: абырвалг написал 27.02.2017 17:32=СВЕТА;..Дмитрий.г.Запорожье написал 27.02.2017 17:34
Это что?! написал 27.02.2017 18:22
Что вы мелете, отстойники? Еще и ссылку на крымско-татарский укроотстой нам суете??
Ваша песня спета. Как крымчанин говорю.
Еслм вы считаете, что крымский вопрос для вас ок, приезжайте в Крым:) Ну, нет же проблем?:) Крым, якобы, за вас?...:)
Приезжайте. Вы знаете, что не уедете отсюда:). Потому как на атомы вам гарантировано быть дезинтегрированными:))). Вы это знаете...
И остается вам только в тырнетах помоями бросаться.
Но, и это не будет длиться бесконечно. Вне всяких сомнений.
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О бенефисах
Имперец написал 27.02.2017 18:08
Когда ожидается бенефис Анатолия Баранова?
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Ему обман по смерти воздвигнет изваяние
Ложь написал 27.02.2017 17:55
очень грустный бенефис Алексея Чалого....
*************
И чем он такой грустный? Путин всех обманул. Включая самого себя. С чего бы ему севастопольцев не кинуть.
А что Путин может теперь сделать? Ничего. Страна валится. Ему не до Севастополя.
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(без названия)
..Дмитрий.г.Запорожье написал 27.02.2017 17:34
Это для кацапорылым для общего развития.Собственно добавить нечего..https://www.youtube.com/watch?v=97cQ32VEOMw...
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(без названия)
абырвалг написал 27.02.2017 17:32
а что задостанов хотел быть губернатором? райкина тролит, песков о даже задостанове вспоминает. На гадаровском форуме экономистов учит. В тусовке в общем. В отличие от попользованного и выброшенного чалого
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Re: Задостанов пришел в шапке-буденове с накрашенными глазами
ува написал 27.02.2017 17:15
И губернатором в какую область назначен Залдостанов?
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(без названия)
не понял написал 27.02.2017 17:12
Причем тут свитер? Задостанов пришел в шапке-буденове с накрашенными глазами и тоже в свитере да еще и в какой-то кожаной жилетке с фичами.И ничего, на высоте.Так что не в свитере дело... Чалый должен радоваться а не грустить. По тому что еще живой и не пошел вслед за жилиными, бородаями, мозговыми и т.п.
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(без названия)
..Дмитрий.г.Запорожье написал 27.02.2017 17:09
Подождите немного.Отправится Меняйло скоро вслед за Саратовым,Чуркиным и всеми остальными."Салют смерников"будет звучать до тех пор,пока не останутся Х.У.Й.Л.О,"Грустая Лошадь"и Шойгу.Ну а потом как в фильме "10 негритят"..последний посмотрел устало,повесился,и всех не стало..По другому еще никогда не было при уничтожении диктаторских режимов.Не будет исключением и данный случай.
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