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Московский листок

Несчастлива и никчёмна жизнь опричника, когда-то служившего родине, а теперь только царю...

Опубликовано 27.02.2017 в разделе комментариев 3

кризис сырьевая империя силовигархия нацгвардия росгвардия опричнина
Несчастлива и никчёмна жизнь опричника, когда-то служившего родине, а теперь только царю...

Военные следователи возбудили уголовное дело по факту гибели командира воинской части Росгвардии в селе Гамово Пермского края Александра Торсунова, который покончил с собой, сообщают "Новости Перми" со ссылкой на военный следственный отдел по Пермскому гарнизону.

"Командир части найден в своем рабочем кабинете с огнестрельным ранением в районе подбородка. Рядом с ним обнаружено табельное оружие и одна стреляная гильза", - цитирует "Интерфакс" руководителя военного следственного управления СКР по Пермскому гарнизону Сергея Афанасьева. Трагедия произошла 21 февраля.

"Это было в обед. Он закрылся у себя в кабинете, в здании почти никого не было, поэтому сослуживцы не сразу поняли, что что-то произошло", - рассказал Афанасьев сайту Ura.ru.

Причины суицида пока не установлены. Предположительно, у военного были финансовые трудности. Уголовное дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства". У офицера остались жена и ребенок.

Эта часть относится к СМВЧ - специальным моторизированным воинским частям. Это внутренние войска РФ, в задачу которых входит охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в крупных населенных пунктах, отмечает сайт "ProГород".

От редакции: Это ведь не первый подобный случай. Вот навесили новую табличку (на самом деле - старую, валявшуюся где-то в ельцинском чулане "охранителей реформ", что уже есть оксюморон) - и думают, что создали новую структуру. Да это всё та же армия, всё те же Внутренние войска, только ныне подчинённые лично фюреру через его личного, проверенного телохранителя, который и сам из гвардии охраны Ельцина. Посмотрел я на этого Золотова-старшего на очередной рогозинской показушке-выставке, и так его что-то жалко стало. Дряхлый, безыдейный, обвисший старикан - которым демобщественность пугала протестные массы. Такой ни приказа сурового в час икс не отдаст, ни в проблемы на местах не вникнет. В общем - пшик, а не апгрейд, вот что в очередной раз вышло у наследника-реформатора и "абсолютно либерального лидера".

 А далее возникает вопрос: хорошо ли у новых опричников с деньгами обстоят дела? Квартирный вопрос вроде бы решили, но вот сильно поднять довольствие поголовно всем - это у силовигархии невозможно в принципе. Не так устроена пирамидка, чтоб те, кто охраняют элиту от превосходящей её в миллионы числом протестно-пролетарской массы, чтоб "господа офицеры" имели всё то же, что имеют господа буржуи. А иметь-то хочется! И вот - берут кредиты, влезают в долги, проигрываются в казино (как тот самый генерал, роль которого задушевно исполнил Валентин Гафт в "Старых клячах"), но хоть на государевой службе пожить хотят красиво - заслужили вроде бы?..

И главное - накануне 23 февраля такое решение принять, это в какое же отчаяние надо впасть? Хотя, учитывая то, до чего в плане патриотическо-беляцкого, триколорного перевоспитания довели Советскую армию путинские реформаторы (Сердюков лишь один из них), тут есть, чему ужаснуться. И ведь насаждая нравы "белых господ", они всё тем же пролетариям с оружием не могут предложить господского бытия - вот в чём шизофрения, вот в чём "разводка". И тот, кто это осознал на командном посту - осознал, какую невиданную Россией сволочь он защищает (причём личной ответственностью заслоняет от гнева обворовываемого народа), каких беспрецедентных воров, расхищающих невозобновляемые богатства недр, - тот станет либо самоубийцей (и это ещё лёгкий выход), либо революционером, начнёт искать связи со здравомыслящими политическими силами, готовыми вышибить из Кремля нефтегазовую элиту, банкротство которой всё ближе, а богатств недр и до 2024-го года может не хватить...

 Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 3
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О сучности
Имперец написал 27.02.2017 18:19
По сучности - глупа и неказиста жисть "профессиАльного рЫволюционера" в ХХ! веке!
Поезд ушел...
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BellaHic
BellaHic написал 27.02.2017 18:11

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(без названия)
..Дмитрий.г.Запорожье написал 27.02.2017 18:03
Ну не пиши того в чем не просто 0,а со знаком-.Сердюков был лучшим министром обороны в кацапомойке за все время существования оной.Просто надо было служить в армии,тогда бы понимал чем занимается М.О.
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