За миллиардные хищения в "Трасте" Басманное правосудие дало минимальные сроки, а денежки тихо ушли в "Открытие"

Басманный суд Москвы в понедельник, 27 февраля, приговорил к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего заместителя председателя правления Национального банка (НБ) "Траст" Олега Дикусара, признанного виновным в хищении 14,6 млрд рублей со счетов кредитной организации, передает "Интерфакс".

Второй фигурант дела, экс-финдиректор банка Евгений Ромаков получил четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Ранее в прениях сторон обвинение просило приговорить Дикусара к 7,5 годам заключения и назначить ему штраф в размере 900 тысяч рублей. Ромакова гособвинитель предлагал отправить в колонию общего режима на 5,5 года.

С учетом позиции гособвинения судья Елена Ленская оставила гражданский иск, заявленный банком "Траст", без рассмотрения. "Траст", который в настоящее время входит в банковскую группу "Открытие", потребовал от подсудимых возмещения ущерба в размере 7,11 млрд рублей и более 243 млн долларов. Суд также не стал штрафовать осужденных и ограничивать их свободу после освобождения из колонии, отмечает ТАСС.

Дикусар, ранее руководивший дирекцией казначейства банка, и Ромаков обвинялись в хищении путем растраты в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц, по ч.4 ст.160 УК РФ.

По версии следствия, в 2012-2014 годах фигуранты выдавали кредиты фиктивным организациям, зарегистрированным на территории Республики Кипр. Как считают следователи, такие действия они предпринимали в интересах акционеров банка, которые в настоящее время объявлены в розыск. В результате банку "Траст" был причинен ущерб на общую сумму 9,9 млрд рублей.

Кроме того, в 2013-2014 годах Олег Дикусар в интересах собственников банка совершил отчуждение ценных бумаг - еврооблигаций, находящихся на балансе кредитной организации, на общую сумму 4,6 млрд рублей через зарегистрированные на территории иностранных государств фиктивные фирмы, подконтрольные бывшим владельцам банка.

Банк "Траст" проходил санацию с 22 декабря 2014 года. Инвестором в рамках процедуры финансового оздоровления стал банк "ФК Открытие".

Олег Дикусар уволился с должности главы казначейства банка "Траст" 22 января 2015 года. Незадолго до этого Банк России обнаружил признаки вывода активов из "Траста", разрекламировавшего себя с помощью известных персон, в частности голливудского актера Брюса Уиллиса, его прежними собственниками и руководителями. Олег Дикусар был задержан в мае того же года. По данному факту следственные органы возбудили два уголовных дела по статье 159 ("Мошенничество") УК РФ, позже их соединили в одно производство.

Уголовное дело в отношении бывших собственников банка выделено в отдельное производство. Как сообщалось, Тверской суд Москвы в декабре 2015 года прошлого года санкционировал заочный арест трех бывших руководителей банка "Траст": Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева.

В конце 2014 года рухнул банк «Траст», его акционеры во главе с Ильей Юровым скрылись. В последние дни года ЦБ неожиданно оценил эту санацию в 127 млрд руб. Цифра шокировала рынок и вызвала подозрения в коррумпированности лично Набиуллиной. Депутат Государственной Думы от КПРФ Борис Кашин 30 декабря направил в Следственный комитет запрос с просьбой провести проверку «законности действий бывших собственников и менеджмента банка «Траст» и «в случае выявления признаков преступления рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела». Парламентарий подчеркнул, что в решениях Банка России «отсутствует разъяснение причин потери платежеспособности “Трастом” и правовая оценка действий бывших собственников и менеджмента банка “Траст”, повлекших причинение особо крупного ущерба».

Как рассказал «Ведомостям» один из банкиров, Цетробанк принимал решения о санации «Траста» 22 декабря. Это делалось в большой спешке, в разгар паники на рынках. На поддержание ликвидности банка предусматривалось выделение до 30 млрд руб. Зампред ЦБ Михаил Сухов указывал, что разница между активами и обязательствами «Траста» оценивается в десятки миллиардов рублей.

26 декабря ЦБ объявил окончательную цену спасения «Траста» — 127 млрд руб., санатором выбрана финансовая корпорация «Открытие». За счет кредита ЦБ «ФК Открытие» получит в виде займа 99 млрд сроком на 10 лет. С учетом падения курса рубля за этот срок, данный платеж можно считать невозвратным. Также Агентство по страхованию вкладов предоставит заем «ФК Открытие» за счет кредита ЦБ в размере до 28 млрд на шесть лет.

В ЦБ отказались комментировать, почему выбор пал на «ФК Открытие». Но мотивы достаточно легко понять, если учесть связи прошлых и нынешних официальных акционеров банка с руководителями ЦБ.

Эльвира Набиуллина начинала свою карьеру с того, что 1995 году работала секретарем Анатолия Чубайса в комиссии по экономическим реформам. Эту должность она заняла по рекомендации Евгения Ясина, который сейчас работает у ректора Высшей школе экономики Ярослава Кузьминова — мужа Набиуллиной.

Ясин и Чубайс — доверенные лица бывшего премьер-министра Егора Гайдара. Этому ныне покойному либеральному деятелю покровительствовал академик Абел Аганбегян, который еще до назначения Гайдара в правительство предлагал ему возглавить сформированный в Академии народного хозяйства исследовательский институт.

Анатолий Чубайс вместе со своим помощником Борисом Минцом до недавнего времени являлся акционером ФК «Открытие». Он был вынужден формально отказаться от этого актива после того, как банк стали обвинять в коррупционных связях с ЦБ.

Сейчас акции «Открытия» принадлежат Вадиму Беляеву, Александру Мамуту и Рубену Аганбегяну — сыну покровителя Гайдара. Аганбегян-младший — не только соавтор Набиуллиной по сборнику «Гайдаровский форум-2012», издаваемому Институтом экономической политики имени Егора Гайдара.

В годы президентства Дмитрия Медведева Рубен Аганбегян по протекции тогдашнего министра Набиуллиной получил в управление Московскую биржу («ММВБ-РТС»), где взял на работу некоего Романа Сульжика. Зимой 2013-14 годов Сульжик, оставаясь директором Московской биржи, переехал в Киев, где в качестве боевика участвовал в Евромайдане.

После назначения Эльвиры Набиуллиной главой ЦБ, группа «Открытие», ранее занимавшаяся мелкими санациями, внезапно стала организатором крупнейших банковских сделок — покупки Номос-банка у группы ИСТ и «Петрокоммерца» — у Леонида Федуна и Вагита Алекперова. Не менее активно «Открытие» на пенсионном рынке — с группой связаны НПФ «Лукойл-гарант» и НПФ электроэнергетики.

При этом непонятно, кто платил за все эти активы. У банка более десятка акционеров, причем их имена постоянно обновляются. Сейчас помимо Беляева, Аганбегяна и Мамута группа указывает своими собственниками структуры владельцев «Лукойла», Александра Несиса, Сергея Гордеева, Дмитрия Соколова, Алексея Гудайтиса, а также миноритариев.

Но только за декабрь у «Открытия» добавилось пять новых акционеров: последний раз — 30 декабря (ООО «РГС» и Московский кредитный банк), а парой недель раньше — НПФ «Ренессанс жизнь и пенсии», «Стальфонд» и структура топ-менеджера «ВЭБ-капитала» Сергея Кошеленко.

«Ни у кого из банковского топ-30 структура акционеров не меняется так часто, как у «Открытия», — указывает знакомый трех акционеров любимого банка Эльвиры Набиуллиной.

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