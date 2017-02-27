Трамп пообещал увеличить военный бюджет США на $54 млрд

Президент США Дональд Трамп в понедельник пообещал в 2018 году увеличить на $54 млрд военный бюджета страны, передает Reuters. "Этот бюджет будет соответствовать моему обещанию обеспечивать безопасность американского народа. Это подразумевает историческое увеличение военных расходов", - заявил президент США на встрече с губернаторами американских штатов в Белом доме.

По данным агентства, "историческое увеличение" военного бюджета США отчасти будет финансироваться за счет сокращений в программах охраны окружающей среды, помощи другим государствам и ряда программ Госдепа. При этом Трамп не стал урезать финансирование программ медицинской помощи и социального обеспечения в самих США.

Отмечается, что бюджетный план Трампа предусматривает увеличение расходов на судостроение, военную авиацию и развитие "более активного присутствия в ключевых акваториях и проливах", таких как Ормузский пролив и Южно-Китайское море. Окончательные предложения по бюджету будут представлены в середине марта.

Напомним, в 2017 финансовом году Пентагон получил бюджет в размере $611 млрд. Из них $3,4 млрд были направлены на "сдерживание России".