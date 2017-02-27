Кирибати запретило российскому экс-депутату Бакову возрождать империю Романовых

Правительство островной республики Кирибати в Тихом океане отказало бывшему депутату Госдумы, основателю Монархической партии России Антону Бакову в аренде трех необитаемых островов архипелага, на которых бизнесмен планировал возродить империю Романовых, сообщает Radio New Zealand. Свой отказ правительство тихоокеанской страны объяснило отрицательным заключением инвестиционной комиссии, которая проанализировала предложение бывшего российского депутата.

Ранее Баков заявлял, что предложил властям Кирибати $350 млн инвестиций в обмен на три необитаемых острова – Молден, Старбак и Миллениум, на которых бизнесмен планировал создать «альтернативную Россию». По словам Бакова, на этих землях он собирался построить аэропорты, морские порты, солнечные электростанции, больницы, школы и Университет Российской империи. Основными экономическими объектами планировалось сделать «экологически чистые гостиницы и заводы по переработке рыбы».

Напомним, российский экс-депутат уже неоднократно пытался получить земли под свой проект. Ранее он вел также безуспешные переговоры с Черногорией и островами Кука.

В 2011 году, по заявлениям Бакова, для возрождения Российской империи он создал Императорский престол – небольшое государство без территории. Его в этом поддержали «значительное число патриотов России, которые недовольны режимом Путина».