Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Кирибати запретило российскому экс-депутату Бакову возрождать империю Романовых

Опубликовано 27.02.2017 в разделе комментариев 1

Кирибати запретило российскому экс-депутату Бакову возрождать империю Романовых

Правительство островной республики Кирибати в Тихом океане отказало бывшему депутату Госдумы, основателю Монархической партии России Антону Бакову в аренде трех необитаемых островов архипелага, на которых бизнесмен планировал возродить империю Романовых, сообщает Radio New Zealand. Свой отказ правительство тихоокеанской страны объяснило отрицательным заключением инвестиционной комиссии, которая проанализировала предложение бывшего российского депутата.

Ранее Баков заявлял, что предложил властям Кирибати $350 млн инвестиций в обмен на три необитаемых острова – Молден, Старбак и Миллениум, на которых бизнесмен планировал создать «альтернативную Россию». По словам Бакова, на этих землях он собирался построить аэропорты, морские порты, солнечные электростанции, больницы, школы и Университет Российской империи. Основными экономическими объектами планировалось сделать «экологически чистые гостиницы и заводы по переработке рыбы».

Напомним, российский экс-депутат уже неоднократно пытался получить земли под свой проект. Ранее он вел также безуспешные переговоры с Черногорией и островами Кука.

В 2011 году, по заявлениям Бакова, для возрождения Российской империи он создал Императорский престол – небольшое государство без территории. Его в этом поддержали «значительное число патриотов России, которые недовольны режимом Путина».

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Запретило?
СтарпЁр написал 27.02.2017 21:03
А жаль.
Представьте себе картинку, - царица-кадушка на одной пальме, патриарх Гундяев на другой, депутат Поклонская - на третьей, а внизу стадо, пардон, паства суетится, - огонь для свечек трением добывает. Красота!
***
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какую позицию должна занять Россия в отношении Донецкой и Луганской народных республик? :
Результаты
Интернет-ТВ
23 февраля жители Жуковки были возмущены отсутствием пламени в Вечном огне при возложении венков
23 февраля жители Жуковки были возмущены отсутстви...
25.02.2017
Павел Губарев - о блокаде Донбасса и указе Путина
Павел Губарев - о блокаде Донбасса и указе Путина
23.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Кирибати запретило российскому экс-депутату Бакову возрождать империю Романовых (1)
Трамп пообещал увеличить военный бюджет США на $54 млрд (4)
За миллиардные хищения в "Трасте" Басманное правосудие дало минимальные сроки, а денежки тихо ушли в "Открытие" (0)
Несчастлива и никчёмна жизнь опричника, когда-то служившего родине, а теперь только царю... (6)
Сегодня состоялся очень грустный бенефис Алексея Чалого (28)
Медведев заявил об отсутствии в РФ безработицы (19)
Убийство брата лидера КНДР было спланировано сотрудниками двух северокорейских министерств (1)
Новым главой АЛРОСА станет Иванов-младший (9)
Российские супермаркеты побили рекорд по сокращению торговых площадей (7)
Украина арестовала имущество в Крыму на 720 миллионов рублей (18)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: О книге Андрея Балканского "Эдуард Лимонов" в серии ЖЗЛ
Максим Калашников Максим Калашников: К.Бабкин: день Сурка четверть века подряд
Максим Калашников Максим Калашников: В понедельник 20 ч Мск - Максим Калашников на радио "КП" соло
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Россия большая и даже богатая, но нельзя же жить исключительно за счет любви к ней
Максим Калашников Максим Калашников: К национализации предприятий Ахметова в Донбассе
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss