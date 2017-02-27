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Московский листок

Николай Караченцов госпитализирован с черепно-мозговой травмой после ДТП в Подмосковье

Опубликовано 27.02.2017 в разделе комментариев 4

Николай Караченцов госпитализирован с черепно-мозговой травмой после ДТП в Подмосковье

Актер Николай Караченцов и его родственница госпитализированы с травмами головы после ДТП в Щелковском районе Подмосковья, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Сегодня около 19:30 в окрестностях поселка Загорянский произошло столкновение автомобилей "Тойота" и "Газель". В результате пассажиры иномарки - актер Караченцов, его родственница и медсестра - экстренно доставлены в ближайшую клинику с черепно-мозговыми травмами", - сказал собеседник агентства.

По данным LIFE, за рулём автомобиля в момент ДТП находилась супруга Николая Караченцова — 68-летняя Людмила Поргина. Сообщается, что актёр вместе с супругой, родственницей и медсестрой направлялись с дачи в гости к сыну.

«Родители выехали с дачи, чтобы приехать к нам в гости. Мы не ожидали, что такое может произойти. Отца госпитализировали, пока неизвестно его состояние», — рассказал изданию Андрей Караченцов.

Напомним, ровно 12 лет назад, в ночь на 28 февраля 2005 года актер попал в серьезную автомобильную аварию. Тогда в результате ДТП Караченцов получил черепно-мозговую травму и около месяца провел в коме. Позже он перенес несколько тяжелых операций и курсов реабилитации.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: День в день!
Это что?! написал 27.02.2017 22:21
В ночь на 28.02.2005 , конечно же...
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День в день!
Это что?! написал 27.02.2017 22:20
В ночь на 28.02.205 и почти в ночь на 28.02.2017...
Мда...Мистика какая-то.
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Поделом!..
Ченко написал 27.02.2017 21:59
"Не вечно будут ваши ноги давить же нищих на дороге..."
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очень жаль
Джукахэйнен написал 27.02.2017 21:54
человеку конкретно не везет на ДТП.
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