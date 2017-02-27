Николай Караченцов госпитализирован с черепно-мозговой травмой после ДТП в Подмосковье

Актер Николай Караченцов и его родственница госпитализированы с травмами головы после ДТП в Щелковском районе Подмосковья, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Сегодня около 19:30 в окрестностях поселка Загорянский произошло столкновение автомобилей "Тойота" и "Газель". В результате пассажиры иномарки - актер Караченцов, его родственница и медсестра - экстренно доставлены в ближайшую клинику с черепно-мозговыми травмами", - сказал собеседник агентства.

По данным LIFE, за рулём автомобиля в момент ДТП находилась супруга Николая Караченцова — 68-летняя Людмила Поргина. Сообщается, что актёр вместе с супругой, родственницей и медсестрой направлялись с дачи в гости к сыну.

«Родители выехали с дачи, чтобы приехать к нам в гости. Мы не ожидали, что такое может произойти. Отца госпитализировали, пока неизвестно его состояние», — рассказал изданию Андрей Караченцов.

Напомним, ровно 12 лет назад, в ночь на 28 февраля 2005 года актер попал в серьезную автомобильную аварию. Тогда в результате ДТП Караченцов получил черепно-мозговую травму и около месяца провел в коме. Позже он перенес несколько тяжелых операций и курсов реабилитации.