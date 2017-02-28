Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

К национализации предприятий Ахметова в Донбассе

Опубликовано 28.02.2017 автором в разделе комментариев 1

национализация донбасс уголь металлургия предприятия
К национализации предприятий Ахметова в Донбассе

В ответ на транспортно-экономическую блокаду ДНР и ЛНР власти сих республики (конечно, с одобрения Москвы, иначе никак) объявили о национализации украинских предприятий на своей территории. В основном это – угольно-металлургический комплекс магната Ахметова.

Прекрасно – не прошло, как говорится, и трех лет. В 2014-м премьер Бородай говорил, что национализировать «низ-зя», ибо металл и уголь Донбасса РФ не нужен, а самим сбывать продукцию за рубежом решительно невозможно. У Ахметова, мол, есть отлаженная система сбыта на Западе, и она исчезнет при национализации. А Запад перестанет брать продукцию донбасской металлургии. Оно ведь тоже верно: в Китае – переизбыток металлургических мощностей, китайцы мигом отберут рынок.

Но вот все-таки пришлось идти на национализацию, «стратеги» хреновы. (Имею в виду, как вы понимаете, не донбассцев). В связи с этим у меня вопросы появились.

- Вы как собираетесь вывозить продукцию национализированных предприятий на экспорт, если в августе 2014-го не взяли тогда беззащитный Мариуполь? Единственный предназначенный для сего порт? Через какие-то порталы в пространстве-времени?

- Вы будете признавать ДНР и ЛНР как Абхазию и Юго-Осетию, чтобы признать и их юрисдикцию, а не рассматривать национализированные предприятия как украинские?

- Вы в Москве готовы брать уголь и металл Донбасса, если он лишится рынков сбыта на Западе, вы уже обеспечили такой подъем экономики РФ и такой в ней размах строительства инфраструктуры, что металл сей будет востребован сверх эрэфианского производства?

- Вы уже разработали планы подземной газификации угольных копей ДНР, развития в Донбассе новых отраслей машиностроения (электромоторы Дуюнова, двигатели Вуля), подъема новейшего агропрома в обеих республиках?  А заодно создали план подъема и "российской" части Донбасса в Ростовской области? 

- Вы уже продумали, как будете кредитовать национализированные предприятия в Донбассе? Ведь они остались без оборотного капитала, он – у Ахметова в руках.

- Украина, конечно, идет сейчас вразнос, но Донбассу – еще хуже. Вы в Москве придумали, что делать, если национализированные предприятия так и останутся замершими, а ЛДНР утонет в безработице? У вас есть планы борьбы с возможной гуманитарной катастрофой в непризнанных ВАМИ республиках?

Максим Калашников хотел бы услышать четкие ответы.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
!!!!TOOPATJABOG TOTQ!!!&&& написал 28.02.2017 00:08
" развития в Донбассе новых отраслей машиностроения (электромоторы Дуюнова, двигатели Вуля)"
-Таки и еще дирижаблей, струнного транспорта, реакторов России. домов из спрессованной соломы... То таки да...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какую позицию должна занять Россия в отношении Донецкой и Луганской народных республик? :
Результаты
Интернет-ТВ
23 февраля жители Жуковки были возмущены отсутствием пламени в Вечном огне при возложении венков
23 февраля жители Жуковки были возмущены отсутстви...
25.02.2017
Павел Губарев - о блокаде Донбасса и указе Путина
Павел Губарев - о блокаде Донбасса и указе Путина
23.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
К национализации предприятий Ахметова в Донбассе (1)
Николай Караченцов госпитализирован с черепно-мозговой травмой после ДТП в Подмосковье (4)
Кирибати запретило российскому экс-депутату Бакову возрождать империю Романовых (4)
Трамп пообещал увеличить военный бюджет США на $54 млрд (9)
За миллиардные хищения в "Трасте" Басманное правосудие дало минимальные сроки, а денежки тихо ушли в "Открытие" (2)
Несчастлива и никчёмна жизнь опричника, когда-то служившего родине, а теперь только царю... (8)
Сегодня состоялся очень грустный бенефис Алексея Чалого (39)
Медведев заявил об отсутствии в РФ безработицы (21)
Убийство брата лидера КНДР было спланировано сотрудниками двух северокорейских министерств (2)
Новым главой АЛРОСА станет Иванов-младший (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Скважины для Кадырова: за чей счет?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Лишние люди
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: О книге Андрея Балканского "Эдуард Лимонов" в серии ЖЗЛ
Максим Калашников Максим Калашников: К.Бабкин: день Сурка четверть века подряд
Максим Калашников Максим Калашников: В понедельник 20 ч Мск - Максим Калашников на радио "КП" соло
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss