К национализации предприятий Ахметова в Донбассе

В ответ на транспортно-экономическую блокаду ДНР и ЛНР власти сих республики (конечно, с одобрения Москвы, иначе никак) объявили о национализации украинских предприятий на своей территории. В основном это – угольно-металлургический комплекс магната Ахметова.

Прекрасно – не прошло, как говорится, и трех лет. В 2014-м премьер Бородай говорил, что национализировать «низ-зя», ибо металл и уголь Донбасса РФ не нужен, а самим сбывать продукцию за рубежом решительно невозможно. У Ахметова, мол, есть отлаженная система сбыта на Западе, и она исчезнет при национализации. А Запад перестанет брать продукцию донбасской металлургии. Оно ведь тоже верно: в Китае – переизбыток металлургических мощностей, китайцы мигом отберут рынок.

Но вот все-таки пришлось идти на национализацию, «стратеги» хреновы. (Имею в виду, как вы понимаете, не донбассцев). В связи с этим у меня вопросы появились.

- Вы как собираетесь вывозить продукцию национализированных предприятий на экспорт, если в августе 2014-го не взяли тогда беззащитный Мариуполь? Единственный предназначенный для сего порт? Через какие-то порталы в пространстве-времени?

- Вы будете признавать ДНР и ЛНР как Абхазию и Юго-Осетию, чтобы признать и их юрисдикцию, а не рассматривать национализированные предприятия как украинские?

- Вы в Москве готовы брать уголь и металл Донбасса, если он лишится рынков сбыта на Западе, вы уже обеспечили такой подъем экономики РФ и такой в ней размах строительства инфраструктуры, что металл сей будет востребован сверх эрэфианского производства?

- Вы уже разработали планы подземной газификации угольных копей ДНР, развития в Донбассе новых отраслей машиностроения (электромоторы Дуюнова, двигатели Вуля), подъема новейшего агропрома в обеих республиках? А заодно создали план подъема и "российской" части Донбасса в Ростовской области?

- Вы уже продумали, как будете кредитовать национализированные предприятия в Донбассе? Ведь они остались без оборотного капитала, он – у Ахметова в руках.

- Украина, конечно, идет сейчас вразнос, но Донбассу – еще хуже. Вы в Москве придумали, что делать, если национализированные предприятия так и останутся замершими, а ЛДНР утонет в безработице? У вас есть планы борьбы с возможной гуманитарной катастрофой в непризнанных ВАМИ республиках?

Максим Калашников хотел бы услышать четкие ответы.