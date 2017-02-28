Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Верховной раде решили вернуть от мертвого осла уши

Опубликовано 28.02.2017 в разделе комментариев 2

украина депутат рада
В Верховной раде решили вернуть от мертвого осла уши

Депутат Верховной Рады от фракции «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем сообщил, что готовит законопроект с предложением возобновить поставки воды, электричества и товаров в Крым. Об этом он сказал в понедельник, 27 февраля, на пресс-конференции в Киеве, передает портал «Крым.Реалии».

«Есть товары, которые мы должны туда поставлять — это товары первой необходимости, как вода и электроэнергия, по международному гуманитарному праву мы должны это поставлять», — заявил Найем. Он добавил, что проект закона будет готов в первых числах марта.

Мустафа Найем - это такой украинский журналист (не путать с просто журналистами - это две разных профессии), который первым что-то там провозгласил на майдане, за что его взяли в парламент от президентского блока. Теперь он может брать хорошие деньги за то, что раньше делал за сущие копейки. Но бог с ним...

Когда еще говорили, что блокада Крыма повредит Украине куда больше, чем полуострову, и уж никак не подвигнет его жителей к любви к незалежной родине. Ну вот, прошло время. Видимо, убедились.

Но за это время Россия уже потратила кучу денег на энергомост и строительство двух тепловых электростанций. Куда их теперь девать? Тем более, что донецкого угля теперь для них просто завались. Украинским ТЭЦ он оказался "не нужен", ну подойдет и крымским.

Днепровская вода, наверно, была бы в Крыму не лишней, но Северокрымский канал сейчас пришел практически в негобдное состояние, и его ремонт займет время и потребует денег. А зачем? Чтобы назавтра какие-нибудь очередные сумасшедшие снова перекрыли воду?

Да лучше уж обойтись без такого ненадежного источника, и спокойно смотреть из-за кордона, как из-за избытка воды заболачиваются херсонские сельскохозяйственные земли.

Насчет же поставок продуктов... Сегодня купил в гипермаркете в Севастополе украинских яблок - так и было написано: "украинские". Вкусные, недорогие. И как-то продаются в Севастополе без законопроекта Мустафы Найема. Можно, наверно, перекрыть и эту поставку, но мало, кто заметит - там еще яблок сортов десять лежало на выбор. Но вообще уж без яблок со стороны Крым точно может обойтись.

А ведь говорили людям - не стоит крутить себе яйца, чтобы только досадить соседу. Сосед, понятно, придет в изумление, но яйца-то свои... И наивно думать, что после законопроекта Мустафы Найема вместо них новые вырастут.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
..Дмитрий.г.Запорожье написал 28.02.2017 00:49
Мало ли что Найем готовит.Никакой воды и ел.энергии Крыму не будет от слова совсем.Там есть еще один дебил Артеменко,который хочет двойное гражданство в Украине ввести.Мало ли кто чего в парламенте хочет?Ну а по поводу написано,так на заборе написано х...,а там дрова.В кацапомойке вон ананасы из Белоруссии продаются,и нормально.
Ответить
(без названия)
!!!!TOOPATJABOG- TOT-Q!!!& написал 28.02.2017 00:45
". Сегодня купил в гипермаркете в Севастополе украинских яблок - так и было написано: "украинские". Вкусные, недорогие. "
-Таки Баранов уже из ума выживает! Думает, раз ан яблоках написано "украинские", то они действительно там выросли! Они и Марокко могли вырасти и Китае и в Аргентине - как гооврил Петя - "Вот у нас на сарае написано "ЙУХ", а мы там дрова держим!"
\\//\\//"Мустафа Найем - это такой украинский журналист (не путать с просто журналистами - это две разных профессии),"
- Таки профессиональные лжецы-подонки-идиоты... То таки да... Все до одного... Только Я правдивый, честный и умный! То таки да! Таки почему этот вывод абсолютно правильный? Подумайте!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какую позицию должна занять Россия в отношении Донецкой и Луганской народных республик? :
Результаты
Интернет-ТВ
23 февраля жители Жуковки были возмущены отсутствием пламени в Вечном огне при возложении венков
23 февраля жители Жуковки были возмущены отсутстви...
25.02.2017
Павел Губарев - о блокаде Донбасса и указе Путина
Павел Губарев - о блокаде Донбасса и указе Путина
23.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Верховной раде решили вернуть от мертвого осла уши (2)
К национализации предприятий Ахметова в Донбассе (4)
Николай Караченцов госпитализирован с черепно-мозговой травмой после ДТП в Подмосковье (6)
Кирибати запретило российскому экс-депутату Бакову возрождать империю Романовых (5)
Трамп пообещал увеличить военный бюджет США на $54 млрд (10)
За миллиардные хищения в "Трасте" Басманное правосудие дало минимальные сроки, а денежки тихо ушли в "Открытие" (3)
Несчастлива и никчёмна жизнь опричника, когда-то служившего родине, а теперь только царю... (9)
Сегодня состоялся очень грустный бенефис Алексея Чалого (42)
Медведев заявил об отсутствии в РФ безработицы (22)
Убийство брата лидера КНДР было спланировано сотрудниками двух северокорейских министерств (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Не стоило крутить себе яйца, чтоб только досадить соседу
Максим Калашников Максим Калашников: Скважины для Кадырова: за чей счет?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Лишние люди
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: О книге Андрея Балканского "Эдуард Лимонов" в серии ЖЗЛ
Максим Калашников Максим Калашников: К.Бабкин: день Сурка четверть века подряд
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss