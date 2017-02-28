В Верховной раде решили вернуть от мертвого осла уши

Депутат Верховной Рады от фракции «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем сообщил, что готовит законопроект с предложением возобновить поставки воды, электричества и товаров в Крым. Об этом он сказал в понедельник, 27 февраля, на пресс-конференции в Киеве, передает портал «Крым.Реалии».

«Есть товары, которые мы должны туда поставлять — это товары первой необходимости, как вода и электроэнергия, по международному гуманитарному праву мы должны это поставлять», — заявил Найем. Он добавил, что проект закона будет готов в первых числах марта.

Мустафа Найем - это такой украинский журналист (не путать с просто журналистами - это две разных профессии), который первым что-то там провозгласил на майдане, за что его взяли в парламент от президентского блока. Теперь он может брать хорошие деньги за то, что раньше делал за сущие копейки. Но бог с ним...

Когда еще говорили, что блокада Крыма повредит Украине куда больше, чем полуострову, и уж никак не подвигнет его жителей к любви к незалежной родине. Ну вот, прошло время. Видимо, убедились.

Но за это время Россия уже потратила кучу денег на энергомост и строительство двух тепловых электростанций. Куда их теперь девать? Тем более, что донецкого угля теперь для них просто завались. Украинским ТЭЦ он оказался "не нужен", ну подойдет и крымским.

Днепровская вода, наверно, была бы в Крыму не лишней, но Северокрымский канал сейчас пришел практически в негобдное состояние, и его ремонт займет время и потребует денег. А зачем? Чтобы назавтра какие-нибудь очередные сумасшедшие снова перекрыли воду?

Да лучше уж обойтись без такого ненадежного источника, и спокойно смотреть из-за кордона, как из-за избытка воды заболачиваются херсонские сельскохозяйственные земли.

Насчет же поставок продуктов... Сегодня купил в гипермаркете в Севастополе украинских яблок - так и было написано: "украинские". Вкусные, недорогие. И как-то продаются в Севастополе без законопроекта Мустафы Найема. Можно, наверно, перекрыть и эту поставку, но мало, кто заметит - там еще яблок сортов десять лежало на выбор. Но вообще уж без яблок со стороны Крым точно может обойтись.

А ведь говорили людям - не стоит крутить себе яйца, чтобы только досадить соседу. Сосед, понятно, придет в изумление, но яйца-то свои... И наивно думать, что после законопроекта Мустафы Найема вместо них новые вырастут.

А.Б.