"В Киеве разрушен мост, кто не верит, тот прохвост"

Вечером в понедельник, 27 февраля, в Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе. Пострадавших нет, только машины, стоявшие под мостом - в Киеве запросто можно оставлять под мостами автомобили.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обрушившийся мост в центре украинской столицы устал от времени, сообщает «112 Украина».

«Он устал от времени, с одной стороны. С другой — это то, что были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли МАФы, где был пожар. Это вследствие нарушения правил эксплуатации», — сказал Кличко.

- Мэр Киева только не говорит, кем были нарушены правила эксплуатации, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Надо было просто намекнуть на донецкую ДРГ или коварный удар российской "Точки У". Хотя если сравнивать состояние городского хозяйства Донецка с Киевом, сравнение будет явно не в пользу столицы Украины. Оно и понятно, Донецк от Украины отбивается, а Киев в оккупации... А оккупантам зачем мосты ремонтировать? Вообще городское хозяйство для оккупантов - это лишь способ набить карман. А то, что многомиллионным городом руководит профессиональный спортсмен - лишний показатель отношения украинской власти к проблемам Киева.