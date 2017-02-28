"В Киеве разрушен мост, кто не верит, тот прохвост"

Вечером в понедельник, 27 февраля, в Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе. Пострадавших нет, только машины, стоявшие под мостом - в Киеве запросто можно оставлять под мостами автомобили.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обрушившийся мост в центре украинской столицы устал от времени, сообщает «112 Украина».
«Он устал от времени, с одной стороны. С другой — это то, что были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли МАФы, где был пожар. Это вследствие нарушения правил эксплуатации», — сказал Кличко.
- Мэр Киева только не говорит, кем были нарушены правила эксплуатации, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Надо было просто намекнуть на донецкую ДРГ или коварный удар российской "Точки У". Хотя если сравнивать состояние городского хозяйства Донецка с Киевом, сравнение будет явно не в пользу столицы Украины. Оно и понятно, Донецк от Украины отбивается, а Киев в оккупации... А оккупантам зачем мосты ремонтировать? Вообще городское хозяйство для оккупантов - это лишь способ набить карман. А то, что многомиллионным городом руководит профессиональный спортсмен - лишний показатель отношения украинской власти к проблемам Киева.
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..Дмитрий.г.Запорожье написал 28.02.2017 10:49
кого то.А мост просто не достоял до ремонта,который должен был в этом году производится.Киев это вам не засратый собянинск,а Украинцы,не убогое быдлоподобное кацапье.
лцу-бан написал 28.02.2017 10:44
Стоял мост с советских времен. Укры думали, что так и будут им пользоваться 1000 лет. А он взял и обвалился.
доктор жЫдоведоФФДальССкий!!"!Ё написал 28.02.2017 10:37
хгопхгопхгопхгоп!
давно не виделись написал 28.02.2017 10:29