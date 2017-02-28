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Московский листок

"В Киеве разрушен мост, кто не верит, тот прохвост"

Опубликовано 28.02.2017 в разделе комментариев 4

украина киев
"В Киеве разрушен мост, кто не верит, тот прохвост"

Вечером в понедельник, 27 февраля, в Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе. Пострадавших нет, только машины, стоявшие под мостом - в Киеве запросто можно оставлять под мостами автомобили.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обрушившийся мост в центре украинской столицы устал от времени, сообщает «112 Украина».

«Он устал от времени, с одной стороны. С другой — это то, что были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли МАФы, где был пожар. Это вследствие нарушения правил эксплуатации», — сказал Кличко.

- Мэр Киева только не говорит, кем были нарушены правила эксплуатации, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Надо было просто намекнуть на донецкую ДРГ или коварный удар российской "Точки У". Хотя если сравнивать состояние городского хозяйства Донецка с Киевом, сравнение будет явно не в пользу столицы Украины. Оно и понятно, Донецк от Украины отбивается, а Киев в оккупации... А оккупантам зачем мосты ремонтировать? Вообще городское хозяйство для оккупантов - это лишь способ набить карман. А то, что многомиллионным городом руководит профессиональный спортсмен - лишний показатель отношения украинской власти к проблемам Киева.



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
..Дмитрий.г.Запорожье написал 28.02.2017 10:49
А что уже и Киев оккупирован кацапорылой нечистью?Что ж Вы такое курите?И какое Вам лично дело до мера Киева?Вы в своих убогих Химках изберитесь хоть на должность управдома,тогда критикуйте
кого то.А мост просто не достоял до ремонта,который должен был в этом году производится.Киев это вам не засратый собянинск,а Украинцы,не убогое быдлоподобное кацапье.
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от кого устал
лцу-бан написал 28.02.2017 10:44
"Он устал от времени, с одной стороны. С другой - " он устал от власти укросидомых. Которые умеют украинизировать, но не умеют проводить периодические проверки состояния мостов даже в своей столице, как это положено во всем остальном несвидомом мире.
Стоял мост с советских времен. Укры думали, что так и будут им пользоваться 1000 лет. А он взял и обвалился.
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Да хуле там...
доктор жЫдоведоФФДальССкий!!"!Ё написал 28.02.2017 10:37
... скокакать надо!
хгопхгопхгопхгоп!
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(без названия)
давно не виделись написал 28.02.2017 10:29
Вопрос о передаче Крыма не имеет смысла до тех пор, пока Израиль продолжает оккупацию сирийских территорий, а Турция греческих. Пока американцы в Ираке и Афганистане... Да мало ли...
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