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Московский листок

Газпром пообещал не экономить на акционерах

Опубликовано 28.02.2017 в разделе комментариев 0

Газпром пообещал не экономить на акционерах

"Газпром" готов выполнить решение государства о выплате дивидендов в размере 50% от прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), если такое решение будет принято властями, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов.

"То, что сейчас существует тенденция и позиция государства по увеличению дивидендов в компании с государственным участием, на мой взгляд, является положительным сигналом по рыночному подходу управления экономикой. До этого мы наблюдали ситуацию, когда некоторые бюджетные сложности в государственном бюджете, его дефицитность и балансировка осуществлялись только путем увеличения налогов. То, что касается нашей дивидендной политики, ее утверждает совет директоров. Пока она не пересматривалось, она предусматривает выплату дивидендов акционерам в размере от 17,5% до 30%", цитирует Круглова ТАСС.

При этом он отметил, что в настоящее время «дивидендная политика является сбалансированной и оптимальной».

Напомним, что в 2016 году правительство разрешило «Газпрому» выплатить дивиденды с 50% чистой прибыли по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета), а не по МСФО (международный стандарт финансовой отчетности), нарушив тем самым свое же апрельское распоряжение. Таким образом газовый монополист выплатит акционерам 187 млрд рублей (7,89 руб. на акцию) вместо 400 миллиардов рублей (16,6 руб. на акцию) как того требует апрельское распоряжение правительства РФ. Следует отметить, что распоряжение правительства от 19 апреля проигнорировали все крупнейшие российские плательщики.

 



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