Минюст пообещал подправить "статью Дадина"

Министерство юстиции готово разработать поправки в статью 212.1 УК о наказании за неоднократные нарушения на митингах, если такая задача поступит от правительства, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В случае поступления в Минюст России соответствующего поручения правительства РФ Минюст России приступит к разработке проекта федерального закона о внесении изменений в статью 212.1 УК РФ в целях реализации постановления (Конституционного суда РФ)", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что в соответствии с федеральным конституционным законом "О Конституционном суде РФ" (КС РФ) правительство РФ не позднее шести месяцев после опубликования постановления КС вносит в Госдуму проект федерального закона о внесении изменений в закон, положения которого являлись предметом рассмотрения Конституционного суда.

Напомним, 10 февраля КС признал статью 212.1 УК не противоречащей основному закону страны, но требующей доработки. Тогда же было решено пересмотреть дело активиста Ильдара Дадина, который стал первым российским гражданином, осужденным по этой статье. 22 февраля Верховный суд постановил отменить приговор Дадина. В воскресенье, 26 февраля, он вышел на свободу из ИК №5 Алтайского края.