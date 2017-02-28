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Московский листок

СМИ: Россия отказалась задержать подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама

Опубликовано 28.02.2017 в разделе комментариев 5

СМИ: Россия отказалась задержать подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама

Южная Корея просила Россию задержать четырех подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама — брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, однако эта просьба была отклонена, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Чунан ильбо".

По данным издания, спецслужбы Республики Корея установили, что четверо граждан КНДР, которых подозревают в причастности к преступлению, сразу покинули страну, воспользовавшись авиарейсами через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток.

"Чтобы отрезать им путь в Пхеньян спецслужбы в срочном порядке просили российскую сторону выяснить местонахождение (подозреваемых)", - сообщил изданию дипломатический источник.

По его словам, Москва бы отклонила запрос Сеула и позволила подозреваемым покинуть страну. "В то время, как на начальной стадии в расследовании не было достаточного прогресса, а у подозреваемых было гражданство Северной Кореи, у России не было причин выполнять просьбу Республики Корея", - отметил источник.

Напомним, Ким Чен Нам был убит в аэропорту столицы Малайзии Куала-Лумпура 13 февраля: его отравили боевым ОВ нервно-паралитического действия VX. По делу об убийстве были задержаны четверо подозреваемых, в том числе – непосредственно напавшие на сына Ким Чен Ира гражданки Индонезии и Вьетнама.

При допросах женщины заявили, что полагали, будто участвуют в розыгрыше. Гражданка Индонезии Сити Айсия рассказала, что получила $90 за помощь в организации убийства с помощью яда VX. Она намазала ему лицо, как ей сказали, детским маслом, который на самом деле оказался ядом.

Между тем, генпрокурор Малайзии Муххамед Апанди Али заявил, что обеим женщинам будет предъявлено обвинение в убийстве. По словам генпрокурора, подозреваемых будут судить по разделу 302 УК Малайзии. В случае признания их вины, им грозит смертная казнь или пожизненный срок.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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Доктору
хорошая новость написал 28.02.2017 12:22
С.Корею Вова Первый скоро всем обеспечит...учитесь жрать лебеду и лечиться одуванчиками...удачи
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Re: Ххх( "хорошая новость = даже ника не имеет!
доктор! жЫдоведоФФДальССкий!! написал 28.02.2017 12:16
Сев корЭйя радостно ждЁт тебя, товарисчЪ камунЁнок!
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Ххх
хорошая новость написал 28.02.2017 12:13
А чем этот Ким нежелателен Ю.Корее?Чувак просто прожигал жизнь,тратил деньги(обжирал чучхе:).Для капитализма идеальный потребитель.А,вот,для носителей чучхе позор...так кому выгодна его смерть?
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Особое мнение
ХХХ написал 28.02.2017 12:04
А не нужно ли было это, так сказать, мероприятие имнно Южной Корее. С чего бы это гражданки Индонезии и Въетнама (не кореянки!) ни с того, ни с сего стали кидаться на такого видного мужчину? Да еще с таким азартом! Какая им от этого прибыль? А вот Южной Кореи имеет смысл это провернуть - в условиях противостояния с Северной Кореей и при грамотном подходе к делу, можно кое-что выжать в свою пользу - выставить врага в некрасивом свете и заодно избавиться от нежелательной персоны на своей территории. Чем не гипотеза?
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(без названия)
хорошая новость написал 28.02.2017 12:00
И не выдадим...и полонием снабдим...и как,лугового в думу определим...идеи чучхе одобрям...
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