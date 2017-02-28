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Московский листок

Прочти треть россиян рассчитывают на продуктовые карточки для малоимущих

Опубликовано 28.02.2017 в разделе комментариев 1

Прочти треть россиян рассчитывают на продуктовые карточки для малоимущих

Почти треть россиян (31%) рассчитывают получить продовольственные карты для малоимущих, а 26% испытывают в них потребность, сообщает Интерфакс со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

При этом подавляющее большинство наших сограждан (78%) поддержали идею ввести продовольственные карты для малоимущих, в то время как ненужной такую инициативу назвали всего 19% опрошенных.

По мнению 52% россиян, карты дойдут до действительно нуждающихся в них граждан. Роста цен на продукты большинство респондентов (60%) не ожидают. 62% наших сограждан полагают, что перечень магазинов, в которых можно использовать карты, будет сильно ограничен, при этом 56% опрошенных считают, что число получателей карт будет максимально ограничено. 52% респондентов ожидают, что качество товаров, отпускаемых по таким картам, будет низким.

53% россиян считают это мероприятием очень затратным для бюджета страны, еще 50% опасаются роста взяточничества.

Почти четверть наших сограждан (24%) считают, что владельцы таких карт будут испытывать неуважение и презрение окружающих, об обратном заявили 73% респондентов.

Отметим. Что в 2016 году Россия вошла в тройку мировых лидеров по скорости обнищания населения РФ, пропустив вперед лишь Аргентину и Украину. Согласно официальной статистике, за два года кризиса реальные доходы населения упали на 13,7%, потребление сжалось на 15,1%. По данным ВШЭ, около 40% граждан жаловались на нехватку денег на одежду и еду, три четверти были вынуждены перейти в режим экономии.

На октябрь 2016 года за чертой бедности, по оценке Росстата, жили 19,3 млн россиян, или каждый седьмой. Их доходы не превышали прожиточный минимум, составляющий 10678 рублей для трудоспособных граждан, 8136 рублей - для пенсионеров и 9668 рублей для детей. 30% трудоспособного населения получали зарплату меньше 15 тысяч рублей, а больше половины (55%) - меньше 25 тысяч рублей. Около 5 миллионов россиян продолжают получать зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в настоящее время составляет 7800 рублей.

С 2014 года армию официально нищих пополнили 3,1 млн человек. По прогнозу Счетной палаты, к 2019-му году к ним присоединятся еще 1,4 млн граждан.



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Всего комментариев к статье: 1
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хочу карту
голодный написал 28.02.2017 12:19
Почти четверть наших сограждан (24%) считают, что владельцы таких карт будут испытывать неуважение и презрение окружающих
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в психушке опрос проводили?
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