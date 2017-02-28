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Московский листок

В Госдуме предложили отмечать 23 февраля летом

Опубликовано 28.02.2017 в разделе комментариев 7

В Госдуме предложили отмечать 23 февраля летом

Депутат Госдумы Иван Сухарев подготовил поправки в Трудовой кодекс России, согласно которым, День защитника Отечества предлагается перенести с февраля на конец августа, сообщает RT.

«В России до революции уже праздновали День памяти русского воинства, установленный 29 августа 1769 года во время войны России с Турцией и Польшей. В этот день во всех храмах империи совершались поминальные службы о всех воинах «за Веру, Царя и Отечество на поле брани убиенных». Нынешний праздник достался нам в наследство от наркомвоенмора Льва Троцкого и не является русским национальным праздником. Считаю, что следует вернуть воинский праздник летом: этим мы продолжим славную российскую традицию и дадим дополнительный выходной в теплые летние дни», - цитирует телеканал «народного» избранника.

 

 



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Всего комментариев к статье: 7
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23 февраля - образование Рабоче-Крестьянской Красной Армии, в будущем непобедимой!
5.Дубина написал 28.02.2017 13:53
Разгромила всю фашистскую Европу! Жаль, что Ла-манш не переплыли.
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Re: 917
старый рыбак написал 28.02.2017 13:39
И на хрена бросать курить? На рыбалке без курева никак нельзя, летом комары и мушки со слепнями одолевают, осенью и весной, для души. Ты здесь не в вагоне для некурящих. Иди в задницу со своими глупыми предложениями.
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(без названия)
стоик697 написал 28.02.2017 13:32
Необходим День Суда над сионизмом за его преступления против человечности?
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(без названия)
Лис написал 28.02.2017 13:09
23 февраля-это праздник Советского народа и пролетарского интернационализма и к русским наци не имеет никакого отношения.Долой православный Мордор!!!Даешь страну равных возможностей для всех и каждого!!!
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(без названия)
хорошая новость написал 28.02.2017 13:00
Нифига,не идиотизм."за веру,царя и отечество..." читайте подтекст: "за гундяева,путина и шойгу..."...и все становится на сво места...колько хрен они угадали..
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(без названия)
ivantsev917 написал 28.02.2017 12:53
Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com
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(без названия)
Wolf написал 28.02.2017 12:52
Очередной идиотизм
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