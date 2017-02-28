В Госдуме предложили отмечать 23 февраля летом Депутат Госдумы Иван Сухарев подготовил поправки в Трудовой кодекс России, согласно которым, День защитника Отечества предлагается перенести с февраля на конец августа, сообщает RT. «В России до революции уже праздновали День памяти русского воинства, установленный 29 августа 1769 года во время войны России с Турцией и Польшей. В этот день во всех храмах империи совершались поминальные службы о всех воинах «за Веру, Царя и Отечество на поле брани убиенных». Нынешний праздник достался нам в наследство от наркомвоенмора Льва Троцкого и не является русским национальным праздником. Считаю, что следует вернуть воинский праздник летом: этим мы продолжим славную российскую традицию и дадим дополнительный выходной в теплые летние дни», - цитирует телеканал «народного» избранника.



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