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Московский листок

Единый день голосования могут перенести на октябрь

Опубликовано 28.02.2017 в разделе комментариев 1

Единый день голосования могут перенести на октябрь

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова поддержала перенос единого дня голосования с сентября на октябрь. Об этом, как передает ТАСС, она сообщила журналистам по итогам встречи с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым.

"Если есть единый день голосования и он имеет право на существование, то в интересах избирателей, участников избирательного процесса было бы лучше, чтобы он был по крайней мере в октябре", - сказала она, отметив при этом, что это ее личное мнение, а не консолидированная позиция ЦИК.

"Это то, что требует широчайшего обсуждения на всех уровнях. Это наше совместное мнение, а дальше, как оно будет трансформировано и претворено в жизнь законодателем, это уже другой вопрос", - подчеркнула глава ЦИК.

Сергей Миронов в свою очередь заметил, что "Справедливая Россия" предлагает перенести единый день голосования на третье воскресенье октября. "Это хорошее предложение, мне оно тоже очень нравится, мы здесь полностью совпадаем", - сказала Памфилова. По ее словам, этот вопрос будет вынесен на обсуждение рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства, которая сейчас создается при администрации президента.

Сейчас единый день голосования, когда проходят выборы глав регионов и законодательных собраний субъектов, а также муниципальные выборы, проводится во второе воскресенье сентября, а в год думских выборов - одновременно с ними, в третье воскресенье сентября.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Выборы только для лохов!!!
Лис написал 28.02.2017 13:17
Даешь референдум "За ответственную власть"!!!
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