Половина россиян не знает про Навального

Больше половины россиян (53%) не знают, кто такой Алексей Навальный, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на февральский соцопрос "Левада-центра". Про данным социологов, узнаваемость оппозиционера с октября 2013 года снизилась на 7%. При этом 63% опрошенных заявили, что "определенно не будут" и 20% "скорее не будут" голосовать за Навального на президентских выборах. В марте 2012 года так отвечали 38% и 25% соответственно. Поддержать политика на выборах готовы 10% респондентов. В марте 2012 года 19% были готовы голосовать за него.

Уважение и сочувствие к Навальному испытывают 7% россиян. У 20% опрошенных оппозиционер вызывает раздражение и неприязнь, еще 23% заявили, что "не могут сказать о нем ничего хорошего". 9% респондентов не могут сказать о господине Навальном ни хорошего, ни плохого. При этом более трети россиян (35%) сказали, что относятся к нему "нейтрально, безразлично".

«Внимание к политику было велико после выборов мэра Москвы», – пояснил изданию заместитель директора «Левада-центра» Алексей Гражданкин. По его словам, «отношение к оппозиции изменилось из-за событий на Украине, которые отпугнули людей».

В свою очередь, главный редактор журнала «Политические технологии» Сергей Поляков назвал уровень узнаваемости Алексея Навального «достаточно высоким». «Даже премьер не обладает стопроцентной узнаваемостью. Узнаваемость, близкая к 50%, у человека, который не появлялся на федеральных каналах, — достаточно высокая», — сказал он.

По словам главы предвыборного штаба Навального Леонида Волкова, «больше всего людей знают о Навальном из телевизора, где рассказали, что он украл лес». Волков отметил, что штаб в своей работе будет исходить из того, что многие граждане не знают, кто такой Навальный. «Это для нас большое пространство для возможностей», - отметил Волков.

Напомним, в декабре 2016 года Алексей Навальный объявил о намерении принять участие в президентских выборах 2018 года. Это произошло после того, как Верховный суд отменил вынесенный в отношении политика обвинительный приговор по делу «Кировлеса». Однако 8 февраля 2017 года Ленинский суд Кирова по итогам нового рассмотрения дела о хищениях в "Кировлесе" вновь приговорил Навального к пяти годам условно и штрафу. В соответствии с законодательством, это лишает оппозиционера возможности баллотироваться на президентских выборах. Тем не менее, Навальный пообещал, что оспорит в Конституционном суде РФ норму закона, запрещающую ему участвовать в выборах из-за приговора.