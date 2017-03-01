Нет доходов у населения - нет инвестиций в бизнес и нет роста ВВП

27 февраля 2017 г. в России в городе Сочи прошел (и по телевидению в прямом эфире транслировался) Инвестиционный Форум на тему: «Инвестиции в России - приоритет национальной экономики».

По информации Правительства РФ кризис в экономике России закончился, спад ВВП достиг «дна» и прекратился, а в бюджет страны пошли незапланированные доходы от подросших мировых цен на нефть. От всего этого настроение улучшилось и появились мысли, что пора бы начать «поправляться».

По заявленной теме форума выступали: Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, представители крупного бизнеса и руководители регионов России.

Выступающими было сказано много умных вещей, затронуты насущные проблемы и предложены дельные советы (не буду их пересказывать). Всё прошло хорошо.

Но в конце форума ведущий неожиданно задал всем присутствующим свободный, «внеплановый» вопрос, который вызвал общие улыбки и смех: «Возможен ли в России инвестиционный «бум», ещё при нашей жизни»?

Смех – в ответ открыл истинное состояние вещей. – Люди в России не верят…

Предложение Правительства РФ

В своём выступлении Дмитрий Медведев попросил бизнес - разработать систему стимулирования роста ВВП.

Искренне идя на встречу просьбе, об этом ниже коротко открыто и поговорим.

Для развития (инвестиций) любого бизнеса есть две «фундаментальные опоры».

Первая - свобода предпринимательства.

Вторая - наличие платежеспособного спроса у потребителей.

Это самое главное в рыночной системе без чего никакое дело никогда развиваться самостоятельно не сможет, да и насильно развиваться никогда не будет.

Первое. Если нет свободы предпринимательства, если «руки и ноги связаны» предписывающими каждый шаг законами и штрафами, то, чтобы начать дело потребуется эти законы нарушать. Тем самым серьезно напрягать нервы и здоровье, сильно рисковать инвестиционным капиталом и в прямом смысле личной свободой. Далеко не каждый на это согласится и пойдет. Как правило на это идёт молодежь, которая либо не знает законов, либо не знает проверок и их последствий. А люди имеющие опыт, те, кто однажды «обжегся на воде – дуют и на молоко».

Со свободой – тут, всё ясно. Это предложение было затронуто и выступающими от крупного бизнеса. Была от крупного бизнеса и просьба: «Ослабить вожжи».

А вот вторая фундаментальная основа бизнеса не была упомянута вовсе. В силу того, что выступающими на форуме были высокопоставленные чиновники, банкиры и представители крупного бизнеса, которые не знают проблем личной платежеспособности. Как говорится в русской пословице: «сытые голодных не понимают».

Богатые проблем бедных не знают

Однако без платежеспособного спроса народа, без прибыли на инвестиционный капитал - никакой бизнес не развивается. Нет дохода – нет и бизнеса!

Несмотря на то, что сами в Правительстве РФ говорят о бедности массы народа в России, но видимо чиновники или не слышат друг друга, или не связывают отсутствие покупательной способности с перспективами развития бизнеса и как следствие отсутствия инвестиций и отсутствия роста ВВП. Понятное – понятно не для многих!

Президент РФ Владимир Путин говорил о 25 миллионах в России само занятого (называй правильно безработного) населения.

Следом ему повторяет и заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец: «На сегодня 4,9 млн. граждан в России работают за зарплату в 1 МРОТ». (Минимальный размер заработной платы в России с 1.01.2016 г. – 6204 руб., а с 1.01.2017 г. – 7500 руб.)

Для сравнения прожиточный минимум для трудоспособного населения в России установлен Правительством РФ с 3 квартала 2016 года – 10678 рублей.

Если 4,9 миллиона человек от безысходности соглашаются работать за 1 МРОТ (меньше прожиточного минимума) можно сделать вывод, что никакой другой работы нет!

А 25 миллионов (само занятых) или не согласны работать за 1 МРОТ, или вообще не имеют никакой оплачиваемой работы. Поэтому – нельзя говорить о том, что ситуация на рынке труда стабильная и Правительство справилось с безработицей.

Доходы населения - условие для инвестиций в бизнес и роста ВВП

В ноябре 2012 года в программе «Максимум» её ведущий Глеб Пьяных на телевизионном канале НТВ приводил цифры, что 95 % населения России имеют - 1,5 % от совокупного в стране дохода! 1 % самых богатых в России – 73 % всех доходов! Соответственно 4 % середнячков – 25,5 %.

Масса населения – 95 % имеет низкий покупательный спрос.

Спрашивается – на кого в России ориентирован бизнес? Откуда будет рост ВВП?

5% населения не обеспечат рост ВВП!

После девальвации рубля в 2014-2015 годах более чем на 100 % цифры нищеты и расслоения в доходах ухудшились. Как подтверждением тому - за девальвацией рубля с обвалом покупательной способности последовал немедленный обвал всей российской промышленности и экономики. - Вот, таким образом, на экономику и бизнес влияет платежеспособный спрос народа о котором на форуме не было сказано ни одного слова.

В этой связи в ответ на обращение Дмитрия Медведева к бизнесу с просьбой разработать систему роста ВВП будет ответ. - Провести открытый форум с обсуждением на тему: «Как улучшить материальное положение населения в России, а через это увеличатся инвестиции в бизнес и произойдет рост ВВП».

Как увеличить доходы граждан? Есть предложения, но для этого надо, чтобы этого захотела и власть, поняв прямую взаимосвязь, что при обнищании населения ВВП падает и Россия отстает в развитии. В 1980 году (по информации из Википедии) доля СССР в мировой экономике составляла 19 % промышленного производства. В 2014 году доля России была – 3,3 %, а по прогнозам к 2020 г. снизится до - 2,6 %.

Иметь в России свободные СМИ.

Тот факт, что 27 февраля 2017 года в г. Сочи прошел открытый форум, говорит о желании Правительства РФ развивать экономику. Это хорошо, но к этому надо иметь ещё и свободу слова в центральных (правительственных) СМИ. Чтобы предложения «с земли» доходили бы открыто через СМИ до всех уровней власти. Иначе, как говорили древнегреческие мудрецы: «Если не будет возможности высказаться, то не будет возможности и выбрать лучшее».