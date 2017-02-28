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Московский листок

В калининградском доме престарелых скончались пять пенсионеров из-за вспышки дизентерии

Опубликовано 28.02.2017 в разделе комментариев 1

В калининградском доме престарелых скончались пять пенсионеров из-за вспышки дизентерии

В доме для престарелых и инвалидов «Сосновая усадьба» города Пионерский (Калининградская область), где в начале февраля 2017 года была зафиксирована вспышка дизентерии, скончались пять пенсионеров, сообщают «Нового Калининграда» со ссылкой на областной минздрав.

«Количество умерших составило пять человек, причиной смерти явились хронические заболевания. По результатам вскрытия будут проведены вирусологические, бактериологические, серологические, гистологические исследования», — сообщили минздраве.

В Минздраве также сообщили, что за весь период вспышки инфекции общее число пострадавших составило 32 человека. По состоянию на 21 февраля, на стационарном лечении находились 9 человек, их состояние удовлетворительное.

«Все пациенты, имеющие клинические проявления гастроэнтероколита, переводились на стационарное лечение в Областную инфекционную больницу. Также на стационарное лечение доставлялись пациенты с ОРВИ, из общего числа доставленных в инфекционную больницу пятеро пациентов были госпитализированы по поводу острой респираторно-вирусной инфекции», — сообщили в минздраве.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
что-то новенькое...... :) написал 28.02.2017 14:44
Вота уже как лет так 15 их успешно сжигают вместе с ихними домами то там то сям на Расые. Инфекционить лишних едоков это что-то новенькое..... :)
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