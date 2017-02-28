Верховный суд потребовал пересмотреть дело осужденной за репост Евгении Чудновец

Верховный суд России обязал президиум Курганского областного суда пересмотреть дело воспитательницы Евгении Чудновец, получившей срок за репост в соцсетях трехсекундного ролика об издевательстве над ребенком в пионерском лагере, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Верховного суда России.

«Верховный суд России счел доводы замгенпрокурора России заслуживающими внимания и внес кассационное представление на рассмотрение в президиуме Курганского областного суда», — сообщил представитель суда.

Заместитель генпрокурора Леонид Коржинек в представлении просит отменить приговор и прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления.

Ранее сообщалось, что сама осужденная отказалась просить о помиловании, так как виновной себя не считает, а помилование предполагает признание вины.

«От помилования Женя отказывается. Это не вариант: просьба о помиловании — это все-таки признание вины, мы теряем возможность судиться дальше, возможность реабилитации», - заявил ее гражданский муж Андрей Мясников.

Напомним, в августе 2015 года Чудновец распространила в соцсели видеоролик на котором сотрудники детского лагеря в городе Катайск издеваются над мальчиком, заставляя его раздеться. По словам воспитательницы, она сделала это для привлечения внимания общественности и правоохранительных органов к нарушению прав мальчика. Видеоролик лег в основу уголовного преследования обидчиков ребенка. В результате они были приговорены к трем и шести годам лишения свободы.

8 ноября 2016 года Катайский райсуд признал Чудновец виновной по ч.2 ст.242.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием интернета) и приговорил к шести месяцам лишения свободы. В конце декабря 2016 года Курганский областной суд снизил срок до пяти месяцев.