Путин пообещал Киргизии списать долг и выделить 100 млрд рублей на газификацию

Россия намерена инвестировать 100 млрд рублей в газификацию Киргизии, заявил президент России Владимир Путин в ходе официального визита в Бишкек, сообщает РИА «Новости».

«Российская компания «Газпром» ведет масштабную работу по реализации генерального плана по газоснабжению и газификации Киргизии до 2030 года. Совокупный объем инвестиций в республиканскую газотранспортную распределительную сеть составит 100 миллиардов рублей», - сообщил Путин.

Он также отметил, что Россия продолжит списание государственного долга Киргизии. "Проводим постепенное списание государственного долга Киргизии, это уменьшает нагрузку на финансовую систему страны, расчищает баланс, высвобождает средства на важнейшие, в том числе, социальные программы развития республики",- сказал Путин по итогам переговоров со своим коллегой из Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

Российский лидер также отметил, что Россия оказывает Киргизии содействие в целях стабилизации бюджета, "общая сумма соответствующих грантов составила к сегодняшнему дню 225 миллиона долларов".

Путин также напомнил, что Россия выделила Киргизии помощь на сумму 200 миллионов долларов «для модернизации объектов таможенной инфраструктуры и обустройства пограничных пунктов».