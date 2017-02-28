Россия установила антирекорд по космическим запускам

Доход США от коммерческих космических запусков в 2016 году оказался в девять раз больше, чем России - $1,2 млрд против $130 млн., сообщает Интерфакс со ссылкой на доклад отдела коммерческих космических перевозок Федерального управления гражданской авиации США.

"Доход от 21 коммерческого орбитального пуска в 2016 году оценивается в $2,5 млрд, что выше чем $2,2 млрд в 2015 году", - говорится в документе.

Согласно документу, США осуществили 11 коммерческих пусков, Европа - восемь, на Россию пришлось два таких старта. Это позволило США получить доход в размере $1,185 млрд, Европе - $1,152 млрд, а России - $130 млн.

В документе отмечается, что резкое снижение доли РФ на рынке космических пусков в частности, связано с проблемами контроля качества выпускаемой продукции в российской космической отрасли, а также выходом на рынок частной американской компании SpaceX.

При этом, позиции Европы на этом рынке оцениваются в докладе как стабильные. Отмечены усилия Японии и Индии по продвижению своих пусковых услуг.

Всего, согласно отчету, в 2016 году в мире было осуществлено 85 орбитальных запусков, которые провели восемь стран. Из общего количества по 22 пуска в прошлом году провели США и Китай, 17 - Россия, 11 - Европа, семь - Индия, четыре - Япония, по одному - Израиль и Северная Корея. Из общего количества пусков 48 пришлись на гражданские, 16 - на военные и 21 на коммерческие.

Согласно отчету, общий объем рынка космической отрасли в 2016 году составил $335 млрд - в него входят пусковые услуги, спутниковый и наземный сегмент, бюджеты космических агентств, а также бюджеты глобальных навигационных систем.