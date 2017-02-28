Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Россия установила антирекорд по космическим запускам

Опубликовано 28.02.2017 в разделе комментариев 0

Россия установила антирекорд по космическим запускам

Доход США от коммерческих космических запусков в 2016 году оказался в девять раз больше, чем России - $1,2 млрд против $130 млн., сообщает Интерфакс со ссылкой на доклад отдела коммерческих космических перевозок Федерального управления гражданской авиации США.

"Доход от 21 коммерческого орбитального пуска в 2016 году оценивается в $2,5 млрд, что выше чем $2,2 млрд в 2015 году", - говорится в документе.

Согласно документу, США осуществили 11 коммерческих пусков, Европа - восемь, на Россию пришлось два таких старта. Это позволило США получить доход в размере $1,185 млрд, Европе - $1,152 млрд, а России - $130 млн.

В документе отмечается, что резкое снижение доли РФ на рынке космических пусков в частности, связано с проблемами контроля качества выпускаемой продукции в российской космической отрасли, а также выходом на рынок частной американской компании SpaceX.

При этом, позиции Европы на этом рынке оцениваются в докладе как стабильные. Отмечены усилия Японии и Индии по продвижению своих пусковых услуг.

Всего, согласно отчету, в 2016 году в мире было осуществлено 85 орбитальных запусков, которые провели восемь стран. Из общего количества по 22 пуска в прошлом году провели США и Китай, 17 - Россия, 11 - Европа, семь - Индия, четыре - Япония, по одному - Израиль и Северная Корея. Из общего количества пусков 48 пришлись на гражданские, 16 - на военные и 21 на коммерческие.

Согласно отчету, общий объем рынка космической отрасли в 2016 году составил $335 млрд - в него входят пусковые услуги, спутниковый и наземный сегмент, бюджеты космических агентств, а также бюджеты глобальных навигационных систем.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какую позицию должна занять Россия в отношении Донецкой и Луганской народных республик? :
Результаты
Интернет-ТВ
23 февраля жители Жуковки были возмущены отсутствием пламени в Вечном огне при возложении венков
23 февраля жители Жуковки были возмущены отсутстви...
25.02.2017
Павел Губарев - о блокаде Донбасса и указе Путина
Павел Губарев - о блокаде Донбасса и указе Путина
23.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Украина настроена на войну до победного конца, а вовсе не на минские соглашения (3)
Россия установила антирекорд по космическим запускам (0)
Путин пообещал Киргизии списать долг и выделить 100 млрд рублей на газификацию (7)
Верховный суд потребовал пересмотреть дело осужденной за репост Евгении Чудновец (1)
В калининградском доме престарелых скончались пять пенсионеров из-за вспышки дизентерии (1)
Половина россиян не знает про Навального (1)
Единый день голосования могут перенести на октябрь (4)
В Госдуме предложили отмечать 23 февраля летом (14)
Прочти треть россиян рассчитывают на продуктовые карточки для малоимущих (5)
СМИ: Россия отказалась задержать подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Типа анoнс
Дарья Митина Дарья Митина: Oснoвнoй вoпрoс межсирийских перегoвoрoв
Максим Калашников Максим Калашников: Как понимать "народные ОФЗ"?
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Отчуждение - следствие принуждения? Или наоборот?
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss