Украина настроена на войну до победного конца, а вовсе не на минские соглашения

Армии Украины хватит одного месяца для того, чтобы «очистить» территорию Донбасса. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, сообщает «24 канал». Он также отметил, что не надо рассчитывать на быстрое завершение военных действий, так как «это не будет блицкриг».

«При нынешней расстановке сил нам достаточно месяца, чтобы полностью очистить территорию Донбасса. Но есть один вопрос: в случае начала такой освободительной операции, сколько своих дивизий выставит против нас Россия? В этом главная проблема. Когда рассчитываешь силы и средства для проведения наступательных операций, нужно четко понимать, сколько сил и средств у твоего врага. Мы постоянно отслеживаем их действия ежедневный завоз техники, оружия, наемников и контрактников», - сказал Турчинов.

- Нет смысла спорить с турчииновым по поводу боеспособности украинской армии, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Хотя надо помнить, что именно Турчинов, будучи и.о.президента начал применение тяжелой техники на Донбассе, то есть перевел конфликт из гражданского в военный. Но я бы рассмотрел высказывания секретьаря СНБО, то есть одного из высших должностных лиц Украины по поводу его отношения к войне в свете исполнения минских соглашений. Совершенно очевидно, что и три года назад Турчинов был настроен на войну, что стоило Украине десятков тысяч жизней, и сейчас он намерен воевать долго и упорно, не считаясь с жертвами. Мирный процесс он очевидным образом не рассматривает вообще. Вот так. Дальнейшие комментарии излишни.