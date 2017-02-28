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Московский листок

Организаторы торговой блокады Донбасса заявили о штурме своих укреплений

Опубликовано 28.02.2017 в разделе комментариев 0

Организаторы торговой блокады Донбасса заявили о штурме своих укреплений

В штабе активистов торговой блокады Донбасса заявили, что их позиции в районе железнодорожной станции Кривой Торец штурмуют вооруженные люди. "В Кривом Торце штурмуют блокаду "16 добровольческого батайльона". Вооруженных титушек в 5-6 раз больше, они пытаются захватить тепловозы с углем и уничтожить редут. Для прикрытия неподалеку находятся пенсионеры и телекамеры, полицейские при этом ничего не делают. Один из защитников редута во время конфликта получил легкое ножевое ранение в ногу, он госпитализирован", - говориться в сообщении.

Также сообщается, что две попытки нападения неизвестных были отбиты, однако нападавшие перекрыли подходы к редуту.

«По предварительным данным «титушки» – с одной из охранных фирм Ахметова и Нусенкиса. Все происходит по такому же сценарию как несколько недель назад, когда автобусы с «титушками» под прикрытием генерала полиции Аброськина были задержаны ветеранами у Бахмутского блокпоста. Редутам отправлена помощь, помощь подтягивается и к «титушкам», сейчас идет бой», – отмечается в сообщении.

«Большая часть так называемых «титушек» явно имеет признаки военной подготовки, однако личности нападавших пока не установлены. Штаб принимает все меры обеспечения безопасности и деблокирования редута, но прибывает помощь и к «титушкам», – подчеркнули в штабе.

Напомним, грузовое сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса было заблокировано в конце января группой бывших участников военной операции в Донбассе. Блокада привела к перебоям с поставками угля, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике.

 



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