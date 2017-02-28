СК ищет у журналиста Световой документы олигарха Ходорковского

Следователи провели обыск у журналистки Зои Световой по уголовному делу в отношении бывших руководителей и владельцев ОАО НК "ЮКОС", сообщили в СК РФ.

По словам ио главы управления взаимодействия со средствами массовой информации СК РФ Светланы Петренко, "были получены сведения о хранении у Зои Световой документов, свидетельствующих об обстоятельствах перевода в РФ и дальнейшем расходовании денежных средств, ранее похищенных М.Ходорковским и его соучастниками".

- Мне вот интересно, нашли что-нибудь? - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - А если не нашли, то кто-нибудь понес отвественность за это и какую? У нас старнная правоохранительная система - вас могут признать свидетелем по самому неожиданному делу, хоть по убийству Распутина, хоть по пропаже "янтарной комнаты". И на этом основании вломиться к вам в квартиру, срезать болгаркой открытую дверь, перевернуть все вверх дном, забрать у вас все носители информации и с сознанием выполненного долга удалиться. И никто перед вами не обязан и ничего вам не должен. Вот какое отношение журналистка Светова может иметь к денежным проводкам Ходорковского? Я ничего не знаю о деятельности журналистки Световой и ее же как правозащитницы, я абсолютно не согласен с ее позицией по Украине, мы с ней живем в непересекающихся плоскостях. Но мне интересно - человек работал 8 лет в ОНК Москвы, то есть мало-мальски знаком с юридическими процедурами и что-то, наверно, из себя представляет. И вот как это вломиться к этому человеку с абсолютно непонятным обыском? То есть всё можно? А если будет что называется "простой человек", то его можно и в лагерную пыль?.. Да собственно вопрос глупый - мы таких примеров за время правления В.В.Путина насмотрелись. Но вопрос остается самый главный - кто-нибудь будет отвечать за все эти фокусы?