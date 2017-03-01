Обпиарились по самые по...

Есть такой пиар, который дает абсолютно противоположный результат, чем ожидалось.

Недавно в Петрозаводске реском КПРФ, у которого сейчас денег, как у дурака фантиков, повесил вот такой баннер. "Мы вернемся!" - обещают коммунисты с плаката, на котором изображен симпатичный матрос.

Ну не дурачки, а? Они же просто не представляют, что будет, если настоящие революционные матросы и пролетарии реально вернутся и увидят их.

Например, оценят фракцию КПРФ в Петросовете, которую «Единая Россия» давно активно танцует, ибо ее же и сытно ужинает. Большая часть зюгановских депутатов устроена на работу по муниципальной части за «правильные» голосования. И никому из парторганизации КПРФ дела до этого нет. Это ведь даже не копирование поведения меньшевиков и эсеров, это гораздо хуже! Что бы сделали правильные питерские матросы с такими депутатами?

Про Госдуму я вообще молчу. В 1917-м был лозунг «Вся власть Советам!»

Советам рабочих депутатов.

А во фракции КПРФ давно уже нет ни одного рабочего, или учителя, или профсоюзного активиста. Зато есть главный "водочный король" Кабардино-Балкарии Бифов, нефтяной чеченский олигарх Ваха Агаев, строительный магнат Некрасов, рыбный король Блоцкий… Ранее был Вороненков, которого защищал лично Зюганов…

Только представьте, что вернувшиеся матросы сделали бы с руководством КПРФ! Это ведь со всякими Пуришкевичами и Красновыми они поначалу обходились очень гуманно, по наивности отпуская их под честное слово. А с такими предателями и обманщиками разговор был бы короткий…

В-общем, я благодарю нынешнее руководство Карельского рескома КПРФ за саморазоблачительную пиар-акцию. Люди посмотрят на симпатичного матроса, сравнят его с современными зюгановцами и сделают правильный вывод...

Лучше этого просто ничего нельзя было придумать!