Обпиарились по самые по...

Есть такой пиар, который дает абсолютно противоположный результат, чем ожидалось.
Недавно в Петрозаводске реском КПРФ, у которого сейчас денег, как у дурака фантиков, повесил вот такой баннер. "Мы вернемся!" - обещают коммунисты с плаката, на котором изображен симпатичный матрос.
Ну не дурачки, а? Они же просто не представляют, что будет, если настоящие революционные матросы и пролетарии реально вернутся и увидят их.
Например, оценят фракцию КПРФ в Петросовете, которую «Единая Россия» давно активно танцует, ибо ее же и сытно ужинает. Большая часть зюгановских депутатов устроена на работу по муниципальной части за «правильные» голосования. И никому из парторганизации КПРФ дела до этого нет. Это ведь даже не копирование поведения меньшевиков и эсеров, это гораздо хуже! Что бы сделали правильные питерские матросы с такими депутатами?
Про Госдуму я вообще молчу. В 1917-м был лозунг «Вся власть Советам!»
Советам рабочих депутатов.
А во фракции КПРФ давно уже нет ни одного рабочего, или учителя, или профсоюзного активиста. Зато есть главный "водочный король" Кабардино-Балкарии Бифов, нефтяной чеченский олигарх Ваха Агаев, строительный магнат Некрасов, рыбный король Блоцкий… Ранее был Вороненков, которого защищал лично Зюганов…
Только представьте, что вернувшиеся матросы сделали бы с руководством КПРФ! Это ведь со всякими Пуришкевичами и Красновыми они поначалу обходились очень гуманно, по наивности отпуская их под честное слово. А с такими предателями и обманщиками разговор был бы короткий…
В-общем, я благодарю нынешнее руководство Карельского рескома КПРФ за саморазоблачительную пиар-акцию. Люди посмотрят на симпатичного матроса, сравнят его с современными зюгановцами и сделают правильный вывод...
Лучше этого просто ничего нельзя было придумать!
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!!!!TOJATOBOGTOTIQ!!&& написал 01.03.2017 00:41
- Таки вся эта публика отдыхает, пропив, прос-рав, предав и СССР и Коммунизм... Спасибо, хоть водочно-селедочные "короли" его купили и кое-как сложили вместе... Это люди сурьезные, не какая-то алкогольная шантрапа с заводов, которая оттуда 3,1416-здила все,что не было приварено намертво или прибито гвоздями, а потом просто захатела работать на хазяина и выгнала с заводов своими мозолистыми, трясущимися от водки рабочими клешнями всякие парткомы-профыкомы... То таки да...
Корршунов написал 01.03.2017 00:28
Я таки стесняюсь поименно состав I съезда РСДРП напомнить.
Или, таки, второго, где главным был вопрос об исключительных правах Бунда в партии.
**** написал 01.03.2017 00:06
Он редиска...